Alla Casa delle Arti Halloween Party, protagonisti della serata i Phenomena e il dj Qzerty

Lunedì 31 ottobre alle 21.00 si apriranno le porte di Casa delle Arti ( Conversano, BA) per la festa più spaventosa dell’anno: l’Halloween Party. Protagonisti della serata i Phenomena e il dj Qzerty.

Biglietti: € 12,00 - in prevendita https://oooh. events/evento/ phenomenahallowee-party- biglietti/

€ 15,00 in loco

Non si tratta del solito party ma di un vero e proprio spettacolo che trascinerà il pubblico nelle più cupe e spaventose atmosfere della notte dei morti viventi, streghe e zombie.

Alle 22.00 saliranno sul palco i Phenomena, nominati dallo stesso Maestro Claudio Simonetti “Tribute Band Ufficiale dei Goblin”. Porteranno in scena colonne sonore di film di Dario Argento come Profondo Rosso e Suspiria e alcuni dei loro brani inediti tratti dall’album “Psyche”. Ad impreziosire il live saranno la tensione emotiva della soprano Carmen Lopez, giovane eccellenza della lirica pugliese, e le coreografie della ballerina Silvia Lucarelli.

A seguire il Dj set di musica elettronica a cura di QZERTY, aka Tommaso Danisi, con il suo Horror Dj Set. Una selezione di gothic rock, post punk, new wave per un fine serata da brividi.

L’evento è organizzato da Node, associazione culturale che si dedica al sostegno e allo sviluppo della creatività in ambito musicale. Sin dalla sua fondazione nel 2013 Node si è impegnata per avvicinare ad ogni livello il mercato musicale italiano a quelli esteri, andando nella stessa direzione degli investimenti strutturali attualmente in corso sul settore musicale e delle politiche di armonizzazione a livello europeo. Negli anni ha organizzato workshop ed eventi quali Medimex Music Market, Sync Lab @ Medimex, Sync Lab @ Linecheck, Martelive Puglia e molti altri.