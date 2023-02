“Hansel e Gretel”, spettacolo con pupazzi burattini e attori al Teatro Casa di Pulcinella

Sabato 11 e domenica 12 febbraio ore 18.00 HANSEL & GRETEL fratelli di cuore in scena al Teatro Casa di Pulcinella.

In scena il delizioso spettacolo della compagnia OrtoTeatro di Pordenone e il suo evergreen “Hansel e Gretel” spettacolo con pupazzi burattini e attori.

Ecco due bambini che conoscono l’importanza del condividere. Ecco una mamma (non matrigna), che vuole bene con tutto il cuore ai suoi due figli. Ma, talvolta, la vita prende una piega difficile e indesiderata. È così che Hansel e Gretel partono per un’avventura nel bosco, dove incontreranno alberi parlanti, animali affamati di briciole, fate e folletti. E, naturalmente, la perfida strega Rosicchia.

Il testo di Fabio Scaramucci, Hansel e Gretel, fratelli di cuore, ripercorre la fiaba classica dei Fratelli Grimm, in una nuova veste che non toglie il fascino antico di una fra le storie più amate dai bambini di ieri e di oggi. Gli splendidi pupazzi in gommapiuma realizzati da Ada Mirabassi, la Casa/baracca ideata da Paolo Pezzutti, che diventa rifugio e dolce attrattiva, e le musiche composte con rara sensibilità da Fabio Mazza, rendono questo spettacolo godibile da ogni tipo di pubblico.

Federica Guerra in scena, come nella tradizione dei vecchi burattinai e contastorie, dà vita a tutti i personaggi di questa storia … Storia per ridere, storia per avere paura, storia per crescere, storia che fa battere il cuore.

Lo spettacolo è un susseguirsi di cambi di scena: con la mamma di Hansel e Gretel che si racconta in un monologo intimo ai nostri bambini svelando loro le difficoltà segrete dell’essere mamma. I monologhi cedono il passo a delle meravigliose marotte così belle da sembrare vere, soprattutto per un bambino. Luna, stelle, alberi e uccellini tridimensionali renderanno suggestiva la rappresentazione che sarà ritmata anche da qualche semplice canzone.

Ingresso €8,00 per adulti e bambini a partire dai 3 anni; biglietti in vendita sul circuito Vivaticket e presso i rivenditori autorizzati Vivaticket, presso il botteghino del teatro dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30, il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 12.30. Biglietto ridotto € 6,00 per gruppi a partire da 5 persone. Possibilità di abbonamento: € 60,00 per n.10 ingressi

Infotel.080 534 4660

Teatro Casa di Pulcinella

Arena della Vittoria 4/a BARI

tel 080.5344660 fax 080.5340686

www.casadipulcinella.it