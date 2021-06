'Hansel e Gretel' in scena al Teatro Casa di Pulcinella

Partemercoledì 16 giugno alla Casa di Pulcinella la rassegna estiva di Teatro di Figura che vedrà la compagnia Granteatrino proporre alcuni tra gli spettacoli più amati dal pubblico delle famiglie.

La programmazione si svolgerà straordinariamente nel periodo estivo presso il teatro Casa di Pulcinella.

Elemento di originalità della proposta è il periodo di programmazione, un tempo pensato per dare il nostro contributo alla ripartenza culturale della città proponendo un calendario di eventi rivolto a un pubblico vasto, variegato e multiforme, formato da cittadini che per vari motivi rimarranno in città, da turisti che riprenderanno a popolare le nostre strade e i nostri quartieri, dalle famiglie popolari che non hanno risorse economiche da impegnare per le vacanze.

Pertanto il Granteatrino manterrà salda la sua vocazione artistica: l’idea di un palcoscenico aperto alla cittadinanza, ad un pubblico vario, curioso e affezionato, alla ricerca di un intrattenimento che sia insieme veicolo di cultura, di memoria e di divertimento.

Ad aprire la rassegna lo spettacolo plurirappresentato Hansel& Gretel: la compagnia Granteatrino porta in scena una delle più celebri favole dei fratelli Grimm e lo fa con il suo caratteristico stile, coniugando la classica storia con l’allegria dei burattini in baracca e l’inconfondibile segno dell’illustratrice Nicoletta Costa.

Biglietto unico giornaliero 5 euro a partire dai 3 anni.

Biglietti in vendita su www.vivaticket.it, nei punti vendita autorizzati vivaticket e botteghino del teatro.

Infotel. 080.534.4660

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...