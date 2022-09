Happy Birthday Quadro - Mundial Live

Mercoledì 5 Ottobre concerto per celebrare i 4 anni di attività, si esibiranno:



• MUNDIAL live •

mercoledì 5 ottobre 2021

h. 21.30

Quadro

Via Santa Caterina da Siena sn

Putignano



MUNDIAL:

Mundial è il nuovo progetto del cantautore Carmine Tundo, del chitarrista Roberto Mangialardo e del batterista Alberto Manco.

I tre musicisti salentini sono da sempre attivi nel circuito indipendente musicale italiano, collaborano in diversi progetti, tra i quali La Municipàl e Diego Rivera. Nel 2020 decidono di dar vita a questo progetto, nato dalla necessità di sperimentare un percorso sonoro che parta dalle radici della musica pugliese fino ad arrivare alle nuove frontiere dell’elettronica moderna. Da qui l’idea di Mundial, un laboratorio sonoro e visivo, un ponte tra passato e futuro, che recupera le storie e le filastrocche recitate dai nostri nonni e le inserisce in un contesto sperimentale, fondato su un sound creato partendo dai campionamenti dei suoni del paesaggio pugliese, editati e trasformati in pattern ritmici.



ASCOLTA "Centucruci":

https://youtu.be/hJwgsWyWo_k



https://spoti.fi/3xB4J1T