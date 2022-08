Hard as a rock - ac/dc italian tribute band

Gli HARD AS A ROCK sono il tributo alla band più energica di tutti i tempi, gli AC/DC.

Nascono a Bari agli inizi del 2007.

L’intento è quello di offrire uno show che ripercorra con fedeltà, musicalmente e scenicamente, le gesta del grande combo australiano.

Incessante l’attività live della band. Centinaia le esibizioni in locali, motoraduni ed eventi open air, in tutta Italia e anche all'estero.

Grazie alla dirompente energia e alla perfetta e fedele riproduzione del sound degli AC/DC, gli HARD AS A ROCK sono ormai riconosciuti come una delle migliori tribute band italiane in circolazione.

Il loro spettacolo ripercorre la lunga carriera del quintetto di Sydney, riproponendo i grandi successi, dall’ “era Bon Scott” ai giorni nostri, senza dimenticare qualche “chicca” per i fan più accaniti.

Ad arricchire le esibizioni, molti accorgimenti scenografici, come la precisa riproduzione della campana di Hell’s Bells, le proiezioni di audio e video, detonatori esplosivi con effetti di luci, e tante altra sorprese, che faranno credere di essere ad uno dei più coinvolgenti concerti dei mitici AC/DC.

DOMENICO AMENDOLARA - lead vocals

DAVIDE BISCEGLIA - lead guitar

ALESSANDRO NESPOLI - rhythm guitar & vocals

GIANFRANCO STELLACCI - bass & vocals

GIUSEPPE CARBONARA - drums



start 21.45

ingresso libero

info 3281111740



Bari (Bari)

Seaview food & drinks

Lungomare Imperatore Augusto 14

ore 21:45



Info. 3281111740