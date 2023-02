Al Joy's Pub Hat in the Garret con il suo "Electric Trio"

Venerdì 24 febbraio 2023 alle ore 21:30 il Joy’s Pub di Bari ospita HAT IN THE GARRET con il suo "Electric Trio" che presenterà i suoi due lavori, il più recente EP "5 tapes" e il primo album "Songs from the Garret", usciti entrambi con la Trulletto Records. Un progetto di Giuseppe JimiRay Piazzolla che basa le sue fondamenta nel Blues in tutte le sue forme, attraverso i ritmi legati ancora all'Africa e integrati con il popolo di New Orleans, strizzando l'occhio al country, folk e rock'n'roll...

Accompagnato da Paul Meraviglia alla batteria e Alessio Campanozzi al contrabbasso, i suoi live sono un viaggio attraverso i propri brani e quelli che avrebbe voluto scrivere, ma ci è arrivato prima qualcun altro (da Bob Dylan ai Joy Division, passando per Robert Johnson e Fats Domino...) tutte con la loro storia e i loro perché.

Ingresso libero

Start ore 21:30

Info: 0805542854