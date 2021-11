Hell in the Cave, nuove repliche e special guest: i nuovi appuntamenti di dicembre

Ben nove appuntamenti, di cui quattro speciali, per Hell in the Cave fra dicembre 2021 e l’inizio del nuovo anno. Lo spettacolo ambientato nella Caverna della Grave delle Grotte di Castellana (Ba), che da luglio sta collezionando un sold out dopo l’altro, accoglierà come sempre gli spettatori a 70 metri di profondità e in occasione del periodo natalizio si arricchirà anche dei contributi di quattro special guest, che proporranno le loro personale visione e interpretazione dell’opera dantesca.

Il primo ospite speciale sarà Massimo Venturiello, attore, regista teatrale e doppiatore, che presterà la sua voce allo spettacolo giovedì 23 dicembre (botteghino ore 20:15 – sipario ore 21:00), quando per una sera si unirà alle anime dell’Inferno. Mercoledì 29 dicembre (botteghino ore 20:15 – sipario ore 21:00) protagonista la musica dal vivo per una singolare interpretazione della colonna sonora di Hell in the Cave a cura del maestro Paolo Pace, cantante e musicista. Gli appuntamenti speciali proseguiranno giovedì 30 dicembre (botteghino ore 20:15 – sipario ore 21:00), quando il cast dello spettacolo si arricchirà della presenza dell’attore Ettore Bassi. Infine appuntamento per l’Epifania con Vito Signorile, attore e regista, ricercatore di canti e racconti della tradizione popolare, che giovedì 6 gennaio (botteghino ore 17:45 – sipario ore 18:30), nel corso dello spettacolo, leggerà la versione poetica in dialetto barese della Divina Commedia scritta da Gaetano Savelli.

Previsti anche altri appuntamenti per lo spettacolo aereo sotterraneo, libera rappresentazione della prima cantica della Divina Commedia ambientata nelle grotte. Le porte dell’inferno si apriranno ancora per accogliere gli spettatori sabato 4 dicembre (botteghino ore 20:15 – sipario ore 21:00), domenica 5, 12 e 19 dicembre (botteghino ore 17:45 – sipario ore 18:30), sabato 8 gennaio (botteghino ore 20:15 – sipario ore 21:00). Rappresentazione che unisce danza, voci, suoni e luci, e capace di abbracciare l'intero ambiente naturale della più grande caverna delle Grotte di Castellana come spazio scenico, Hell in the Cave è uno spettacolo che nasce da una suggestione e da un grande amore per la lingua e l’opera di Dante, con la regia di Enrico Romita e la drammaturgia di Giusy Frallonardo. In scena, per ogni replica, attori, performer e ballerini regalano al pubblico un’interpretazione emozionante, mentre la potenza evocativa dei versi di Dante si mescola ad uno scenario naturale unico. I canti scelti sono tra i più famosi, con la presenza di personaggi come Lucifero, Minosse, Pier delle Vigne, Ciacco, Paolo e Francesca, il Conte Ugolino, Brunetto Latini, Ulisse e Beatrice.

La prenotazione è obbligatoria al numero 339.1176722 (anche WhatsApp) o attraverso un messaggio sui social ufficiali dello spettacolo. Ad un prezzo speciale, inoltre, è possibile acquistare il biglietto che combina la visita completa delle Grotte di Castellana allo spettacolo. Ulteriori informazioni sono disponibili sui canali social e sul sito www.hellinthecave.it.

