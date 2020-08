'Hell in the cave', lo spettacolo sull’Inferno di Dante nelle Grotte di Castellana

Continua ad arricchirsi di appuntamenti il calendario di Hell in the Cave, il più grande spettacolo aereo sotterraneo del mondo, libera rappresentazione dell’Inferno di Dante Alighieri a 70 metri di profondità, in scena nelle Grotte di Castellana (Ba). Viste le numerose richieste, alle date già in programma si aggiunge un nuovo appuntamento con lo spettacolo ambientato nella caverna della Grave: lunedì 24 agosto (botteghino ore 20:15, inizio spettacolo ore 21:00). Oltre che per la nuova data in programma, è possibile acquistare i biglietti ancora per le repliche di venerdì 28 agosto (ultimi posti disponibili) e di sabato 5 settembre. Sold out, invece, tutte le altre repliche in calendario.

Con la regia di Enrico Romita e la drammaturgia di Giusy Frallonardo, Hell in the Cave è uno spettacolo sensoriale, che nasce da una suggestione e da un grande amore per la lingua e l’opera di Dante Alighieri. Uno spettacolo che unisce danza, voci, suoni e luci, capace di abbracciare l'intero ambiente naturale della prima e più grande caverna delle Grotte di Castellana come spazio scenico.

I biglietti per assistere ad “Hell in the Cave”, sono disponibili sul circuito TicketOne o direttamente presso la biglietteria delle Grotte di Castellana. Ad un prezzo speciale, inoltre, è possibile acquistare il biglietto che combina nella stessa giornata la visita completa delle grotte allo spettacolo. Il biglietto combinato è acquistabile solo presso la biglietteria del sito turistico. Lo spettacolo si svolge nella Grave, la prima e più ampia caverna delle Grotte di Castellana, in cui avviene un costante riciclo di aria grazie alla grande apertura superiore collegata con l’esterno, per assistere allo spettacolo in sicurezza è necessario indossare la mascherina per tutta la durata, oltre che nella zona esterna agli ingressi quando non è possibile rispettare il distanziamento interpersonale, sottoporsi alla misurazione della temperatura, igienizzare le mani prima dell'accesso, compilare un modulo di autocertificazione.

Maggiori informazioni e prenotazioni telefonando ai numeri 080.4998221 e 3391176722 o scrivendo a segreteria@grottedicastellana. it. Ulteriori notizie sullo spettacolo sono disponibili anche sui canali social ufficiali e sul sito www.hellinthecave.it.