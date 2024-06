Giochi e postazioni coloratissime per il divertimento dei più piccoli con Hello Kitty a Molfetta

La dolce gattina dall’inconfondibile fiocchetto rosso è la protagonista del villaggio a tema Hello Kitty allestito nella centrale piazza Ottagono del Gran Shopping Molfetta per festeggiare i 50 anni dalla nascita del personaggio di Sanrio ancora amatissimo da grandi e piccoli. I laboratori attivi sia di mattina che di pomeriggio fino a domenica 16 giugno (dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30), intratterranno i bambini con postazioni coloratissime in cui sarà possibile divertirsi con tante attività: dalla lettura al disegno, dalla postazione trucco per provare diversi look con la nail-art e giocare con le acconciature, per far divertire i genitori con i propri figli, grazie a tante postazioni colorate in cui scattare selfie e passare momenti di complicità e divertimento.