Sabato 30 luglio 2022 alle ore 20:00, presso Spazio Start in via Cattedrale 14 – Giovinazzo (BA), si inaugura la Mostra di Arte Contemporanea

HELP

Mostra personale di Giovanni Morgese

a cura di Patrizia Dinoi

Il vernissage vedrà la presentazione critica del prof. Gaetano Mongelli.

La mostra è visitabile dal 30 luglio al 21 agosto 2022, con orario di apertura 19:30 – 21:30, oppure su appuntamento (tel. 389 191 1159).



Giovanni Morgese

Pittore, scultore, iconografo è nato a Terlizzi (Ba) nel 1951, dove vive ed esercita la sua attività di artista. Si è diplomato nel 1979 all’Accademia di Belle Arti di Bari.

La sua intensa attività artistica inizia negli anni ’80 durante i quali si mette in evidenza per la sua originale ricerca segnico-simbolica orientata verso l’analisi di realtà arcaico-religiose. Il discorso artistico evolve verso l’uso di materiali poveri: terreno e legni di risulta assemblati e consumati dal fuoco diventano sculture “povere” ricche di profonda umanità e di spiritualità. Poi il ferro, diventa il suo mezzo espressivo privilegiato: figure intagliate nel ferro, essenziali e prive di volume, simili ad ombre, forate, attraversate da segni e simboli, come microcosmi di realtà più grandi. Il passaggio dalla figura al segno, alla linea e al simbolo è rivelatore del bisogno di ‘scrivere’ la realtà dell’uomo, il dramma esistenziale, il suo destino, in maniera leggera, trasparente.

“Morgese si muove in una dimensione in cui non conta la facciata fisica del manifesto, ma la sostanza metafisica della manifestazione. Nelle opere di Morgese «la fede non ha paura dell’intelligenza». Anzi, la asseconda metaforicamente e la sconvolge a tal punto da trasformare delle «sculture scritte» in «scritture scolpite». Secondo la logica del travestimento simbolico e del ribaltamento che, dietro impulsi rinverdenti e propositivi, si fa strada, avvalorando nuovi approdi formali e nuove sintesi plastiche tramite la progressiva smaterializzazione dell’imago hominis e non solo. Un’operazione che per analogia, senza scomodare Giacometti o altri simulacri (filosoficamente riconducibili alla struggente «saga del quotidiano» di George Segal con quella sua umanità aliena, ingessata dal proprio disagio esistenziale), si traduce in «pensiero visivo». Un messaggio strappato al caos e potenziato da una penetrabilità semantica che è sotto gli occhi di tutti. Un memento che, d’altro canto, implica – lungo due versanti distinti, ma complementari – la difesa e la diffusione della «parola sacra».” (Tratto dal testo critico di Gaetano Mongelli per la mostra personale di Giovanni Morgese HELP presso Spazio Start.)

La comunicazione è curata da Spazio Start.

Progetto grafico : Claudia Dagostino

Per informazioni:

Tel.: 389 191 1159



Gallery











Web: https://www.facebook.com/spaziostart