Heroes and Monster in concerto dal Canonico a Mola di Bari

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Il palco del Canonico di Mola di Bari si appresta a ospitare un concerto evento imperdibile per gli appassionati dell’hard rock. Ad esibirsi sarà infatti un super trio composto dal bassista di Slash and the Conspirators, dal chitarrista di Vasco Rossi e dal batterista degli Evanescence.

Sabato 9 dicembre 2023

HEROES AND MONSTER

In concerto

Todd Kerns vocals and bass,

Stef Burns guitar,

Will Hunt drums

Il concerto: la band nasce nel 2020 nel corso del lockdown a seguito della pandemia di Covid 19 amalgama diversi stili, forte carisma e tre curricula di primissimo piano.

I tre musicisti infatti collaborano stabilmente con grandi artisti e band internazionali del panorama rock mondiale.

Todd Kerns, è attualmente bassista e cantante del progetto musicale solista di Slash, chitarrista dei Guns N' Roses.

Stef Burns, attualmente al fianco di Vasco Rossi nei suoi grandi concerti, ha collaborato in passato con artisti del calibro di Sheila E, Huey Lewis and the News e Alice Cooper.

Will Hunt è membro effettivo degli Evanescence, ma in passato anche lui ha diviso il palco con Vasco oltre ad avere suonato con Vince Neil dei Mötley Crüe, Tommy Lee e Michael Sweet.

Quello degli Heroes And Monsters è un hard rock potente declinato su un repertorio che oltre a composizioni originali comprende tributi a Guns N' Roses, Mötley Crüe e Kiss.

Nel 2023 il trio ha dato alle stampe il primo album intitolato semplicemente Heroes And Monsters.

Ingresso ore 20.30, inizio concerto ore 22.00.

Info e prenotazioni: 3472713140 - 348.7212867– 348.66.285.93 -080.4737744.

Le istruzioni per arrivare e le informazioni sulla masseria su www.dalcanonico.com e sulla pagina facebook: www.facebook.com/dalcanonico/

La Masseria Dal Canonico si trova nelle campagne a sud-ovest di Mola di Bari, Poggio le Antiche Ville, in Contrada "Brenca" (località S. Materno, verso Rutigliano), raggiungibile dalla provinciale 111 Mola-Rutigliano, nella zona "Poggio Antiche Ville", in via Chiancarelle, 48.