Herskedal, Morleo, Chassol E Masma Dream World A Time Zones 2022

Entro nel vivo il programma di Time Zones, la manifestazione dedicata allo musiche di ricerca arrivata alla XXXVII edizione. Il weekend del 1° e 2° ottobre presenta due serate con quattro artisti di caratura internazionale, musicisti capaci di percorrere strada compositive fuori dall'ordinario convincendo critica e pubblico. Tutti i concerti si terranno al Teatro Kismet di Bari, con inizio del primo live alle ore 21.00.



Ad aprire le performance del 1 ottobre sarà Daniel Herskedal, uno dei più talentuosi tubisti jazz norvegesi, che porterà nel capoluogo pugliese sia la sua esibizione solista sia la collaborazione con Morleo. Abilissimo nel creare vaste tavolozze di colori con il suo strumento, impegnato in molte collaborazioni con ensemble o come session-man, Herskedal ha inciso a suo nome diversi album, di cui molti su Edition Records (“Slow Eastbound Train”, “The Roc”, “Voyage”, “Call For Winter” e “Harbour”). Nelle vesti di compositore disegna paesaggi nordici con la tuba e una loop station, sfidando convenzioni e preconcetti su ciò che sia possibile ottenere con la tuba come strumento solista. Per la serata al Teatro Kismet eseguirà brani dall’album per sola tuba e loop station “Call For Winter” (2020) e suonerà anche insieme al giovane pianista-compositore barese Mattia Vlad Morleo, presentando materiale inedito in anteprima assoluta. Il giovane Morleo inizia la sua carriera discografica a 15 anni, pubblicando il suo primo disco, e approda alla musica per immagini a soli 17 anni. Seguono colonne sonore per due documentari di Massimo Vincenzi per RAI Storia e il documentario “Santa Subito” di Alessandro Piva per Sky Arte. Fra i riconoscimenti ricevuti ci sono anche la nomination all'Hollywood Music in Media Awards a Los Angeles, la vittoria dell'Akademia Awards a New York e il Premio Nino Rota 2022 a Bari. Il 16 Settembre è uscito il suo terzo album "The Second Light Of A Man", anticipato da un video con la regia di Piva.



Il giorno dopo, domenica 2 ottobre, il Kismet ospita il pianista, compositore, arrangiatore, visionario manipolatore di suoni e immagini Christophe Chassol, francese che si è inventato un genere tutto suo per definire il proprio mondo musicale. Capace di spaziare tra minimalismo, jazz, elettroacustica, pop, folk, funk, world music e chill wave, ha adottato l’Ultrascore come metodo per “armonizzare la realtà”. Chassol registra, durante i suoi viaggi in giro per il mondo, scorci di vita e suoni della natura, li rielabora nella sua casa-studio, e li monta alle immagini mandate in loop, raccontando storie che rompono, in maniera armonica, qualsiasi certezza e schema narrativo, accorciando le distanze tra ordinario e insolito. A Time Zones presenterà l’ultimo album “Ludi” del 2020, che segue il successo del precedente progetto “Big Sun”. Nella stessa serata salirà sul palco anche Masma Dream World: figlia del mondo (suo padre è un ambasciatore del Gabon, sua madre è di Singapore), Devi Mambouka si trasferisce bruscamente a dodici anni dall’Africa Centrale al Bronx, venendo influenzata musicalmente da R&B, soul e world music. Il canto è stato il suo rifugio da quando aveva sei anni e il suo primo pubblico è stata la natura circostante. Per superare traumi, abusi e dipendenze, la giovane Devi ha imparato ad attingere alla sua magia interiore. Tali esperienze finiscono nell’EP del 2017 e nell’album “Play At Night” del 2020, in cui sono catturati i paesaggi sonori registrati durante i suoi viaggi nei rispettivi paesi d’origine della sua famiglia. Masma Dream World ci sfida a rivedere la nostra relazione preconcetta con l'oscurità, guidandoci a immergerci in essa. Musica per il subconscio, è anche un richiamo per coloro che sono veramente pronti al cambiamento e desiderano un nuovo mondo.



PROGRAMMA

sabato 1 ottobre

ore 21 – Teatro Kismet – Bari

DANIEL HERSKEDAL solo

Come compositore disegna paesaggi nordici con la tuba e una loop station, sfidando convenzioni e preconcetti su ciò che sia possibile ottenere con la tuba come strumento solista.

MATTIA MORLEO & DANIEL HERSKEDAL

Una produzione originale di Time Zones dove l'incrocio tra questi mondi lontani diventa pura poesia.

domenica 2 ottobre

ore 21 – Teatro Kismet – Bari

MASMA DREAM WORLD

Una sfida per rivedere la nostra relazione preconcetta con l'oscurità, guidandoci a immergerci in essa. Musica per il subconscio, richiamo per coloro che desiderano un nuovo mondo.



CHRISTOPHE CHASSOL

Pianista, compositore visionario, manipolatore di suoni e immagini, si è inventato un genere tutto suo per definire il suo mondo musicale, che spazia tra minimalismo, jazz, elettroacustica, pop, folk, funk, world music e chill wave.