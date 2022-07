Hiho - dalla rivolta alla ribalta, Spaccagrani

Hi Ho dalla rivolta alla ribalta. Proseguendo il racconto dei tumulti, soffermiamo l’attenzione su due personaggi che all’interno della narrazione degli eventi evidenziano degli aspetti grotteschi, il Senatore della Farinella e Il Sindaco di Putignano, che non seppero gestire il malcontento dei cittadini più umili, compiendo dei gesti clamorosi come il lancio delle fave o la corsa ai rinforzi dell’arma e venendo per questo derisi dallo stesso Parlamento.

In questa visione ribaltata la pochezza dei grandi diventa scherno e derisione e gli umili, i lavoratori, diventano grandi e si fanno trionfanti, forti delle loro ragioni e della forza della terra. Anche il più umile asinello diventa cavallo trionfale nel gioco del ribaltamento che è tipico del carnevale e il popolo infervorato infuoca il loro simbolo in un rito propiziatorio che per i contadini allora e per noi oggi, in questa torrida estate, è la preghiera della pioggia.



PROGRAMMA

Domenica 3 Luglio:

- Ore 22,00 partenza del corteo da Porta Nuova

- Ore 22,30 arrivo su Piazza Aldo Moro (Villaggio di Farinella) - atto performativo



- Ore 23,00 falò con cerchio umano - atto performativo pioggia della danza