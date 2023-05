Historia - 21° Raduno multiepoca a Gravina in Puglia

L’evento esclusivo del Centro Studi e Ricerca Nundinae aps denominato: “ HISTORIA – Raduno Multiepoca © “, ha come fulcro principale due precisi momenti storici, la presenza di Federico II di Svevia (l’imperatore giunto a Gravina in Puglia, ne rimase tanto affascinato, da definirla “ Giardino di delizie “ e fece costruire in loco un castello, che aveva la funzione di ospitare lui ed il suo seguito, prima e dopo le battute di caccia svolte nel territorio murgiano) e la donazione del feudo di Gravina che avvenne il 15 agosto 1289, durante una pubblica e solenne cerimonia denominata “Constitutio de Feudis“ (atto emanato da Corrado II il Salico) che sancì il rapporto di sudditanza da parte della Contea gravinese nei confronti della dinastia degli Angioini. La realizzazione dell’evento è finalizzata a favorire il senso di appartenenza e di identità culturale, al fine di valorizzare la conoscenza delle matrici culturali della nostra storia. La manifestazione vede la partecipazione di numerose associazioni e gruppi provenienti da tutta Italia, attraverso rapporti di collaborazione progettuale ed operativa. Si tratta di un percorso a ritroso nel TEMPO, alla riscoperta dello spirito, del pensiero, della vita e della storia di un popolo; infatti durante i giorni di HISTORIA, si susseguono momenti di festa, di giochi, tornei e manifestazioni che rievocano la vita, la cultura e le abitudini in un arco temporale che parte dall’epoca romana e giunge ai giorni nostri.