Hitler nelle vite degli altri - Charlie Calamaro Avan Project

A SPAZIOleARTI sabato 15 gennaio alle h. 21, per la stagione di prosa L’EQUILIBRIO DELLA PIUMA, è in scena lo spettacolo HITLER NELLE VITE DEGLI ALTRI una produzione CHARLIE CALAMARO AVAN PROJECT in coproduzione Compagnia La Luna nel Letto/Ass. Tra il dire e il fare di Salvatore Marci e Luigi Tagliente con Luigi Tagliente regia Salvatore Marci Un gioco tragicomico sul senso del potere e della responsabilità individuale dinanzi alla Storia. Un attore. Tre storie. Tre personaggi. Un dottore, Theodor Morell. Un cardinale, Rafael Merry del Val. Un direttore d’orchestra, Gustav Kubizech. Tre vite che scorrono parallele tra il 1905 e il 1945. Un tedesco, uno spagnolo, un austriaco. Tre uomini che non si sono mai incontrati. Cos’hanno in comune? Adolf Hitler. Lo hanno conosciuto. Sono stati catapultati nella Grande Storia e ne sono stati travolti. Ma se potessimo incontrali oggi e chiedergli: “Lo conoscevi, perché non hai fatto niente?”, ci risponderebbero: “Cosa c’entro io con la politica!” Nulla, nessuno c’entra nulla. O forse no? Si accede con green pass rafforzato e uso di mascherina ffp2 secondo la normativa vigente. Posti limitati. Ingresso a pagamento. Prenotazione obbligatoria al 340.8643487. Info: www.spaziolearti.it