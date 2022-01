Hobalala, bepop e bossa nova

Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Sabato 5 marzo 2022 alle ore 20.00 (I set) e 21.30 (II set) a Palazzo Pesce sono protagoniste le sonorità di “Hobalala” insieme alla tromba e flicorno di Andrea Sabatino e alla chitarra di Guido Di Leone.



Un concerto in Puglia che prende le mosse dalla grande personalità e dalla sensibilità artistica di due musicisti di spicco del panorama musicale pugliese e nazionale: Andrea Sabatino, diploma in Tromba con il massimo dei voti al Conservatorio Tito Schipa di Lecce, una carriera iniziata come trombettista concertista classico e virata al jazz dopo l’incontro nel 2000 con Fabrizio Bosso e costellata di collaborazioni prestigiose del calibro di Sergio Cammariere, Mario Biondi, Dee Dee Bridgewater e Massimo Morricone; e Guido Di Leone, chitarrista e prolifico compositore barese, con più di 90 incisioni in diverse formazioni al proprio attivo, un’intensa attività concertistica in Australia, Cina, Usa, Cuba, Africa, Europa, Emirati Arabi e Siria, organizzatore di rassegne jazz e spettacoli musicali e docente alla scuola “Pentagramma”, di cui è anche il direttore dal 1985.



Un appuntamento da segnare in agenda perché se a incontrarsi sono un virtuoso trombettista e un eclettico chitarrista e a fondersi il linguaggio bebop, gli standard jazz e la bossa nova, quello che ne deriva è programma unico, originale e imperdibile.