Al Piccini lo spettacolo Home Run della compagnia Senza Piume

Nell’ambito della stagione teatrale 2023- 24 “Altri Mondi” del Comune di Bari, organizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, il 1° maggio, sul palco del Teatro Piccinni, è in programma l’atteso focus sul lavoro.

Si comincia alle ore 19 con una riflessione sui valori fondamentali che guidano il comune impegno verso un mondo del lavoro più giusto, solidale ed equo, dalla lotta contro lo sfruttamento e le disuguaglianze, alla ricerca di condizioni sicure e dignitose, al riconoscimento del potere della solidarietà e dell’unità dei lavoratori. Ne parleranno sul palco Domenico Ficco, segretario generale della CGIL Bari, Andrea Toma, segretario confederale regionale UIL Puglia e Giuseppe Boccuzzi, segretario generale della CISL Bari.

Subito dopo, alle ore 20, in scena lo spettacolo Home run, uno studio della Compagnia Senza Piume in collaborazione con Centro Diaghilev, per la regia di Anna De Giorgio e Damiano Nirchio - Senza Piume Teatro con Alessio Genchi e Vincenzo Zampa (premio Ubu nuovo attore under 30 nel 2011 per The History boys, regia Elio De Capitani e Ferdinando Bruni).

Home Run, Premio SPECIALE OFF al Roma Fringe Festival 2022,Testo finalista Premio InediTO-Colline di Torino, secondo classificato Premio Autori Italiani-Rivista SIPARIO, è una drammaturgia originale che rimette al centro della discussione il rapporto tra lavoro e uomo nel contesto sociale e culturale dell’Occidente capitalistico. Ma è anche una storia di amicizia e amore che trova nella deflagrazione l’unico modo per non cedere alla rassegnazione. Una storia che continua a correre, speranzosa e disperata, per le nostre strade con uno zaino giallo sulle spalle. Un omaggio a un’intera generazione.

Nel corso della serata il Comune di Bari donerà alla Cgil un’opera realizzata dall’Officina Chiodo Fisso di Putignano a seguito di due anni di attività laboratoriali sul tema dell’antifascismo a Bari, a cura di Pigment Workroom.

Prezzo dei biglietti OFFERTA SPECIALE:

Platea/palchi I ord. centrale - 8 euro

Tutti i restanti posti - 5 euro

Ridotto 5 euro per sindacati, associazioni e Ordine dei Giornalisti di Puglia.

Biglietti disponibili al link https://bit.ly/4d7Pgcv, in tutti i punti vendita Vivaticket e presso la biglietteria del Teatro Piccinni, aperta dal mercoledì al sabato, dalle ore 10 alle ore 13 e

dalle ore 17 alle ore 20.