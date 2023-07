'Homo precarius': lo spettacolo di stand-up comedy di Nicola Ciuffo al Maul!

Officina dell’Arte nell’ambito della dodicesima edizione di Con.divisione Residenza presenta HOMO PRECARIUS, lo spettacolo di Stand-Up Comedy di Nicola Ciuffo.

L’attore lucano nel suo show esilarante e tagliente, ci racconta come molti giovani lavoratori italiani si stanno evolvendo da homo sapiens a homo precarius: una nuova razza umana la cui caratteristica principale è l’incapacità di visualizzare il futuro, ma di inseguire caparbiamente i propri sogni.



NICOLA CIUFFO - Biografia

Artista poliedrico specializzato in professioni creative, tutte rigorosamente mal retribuite: comico, insegnante, designer, scenografo, artigiano, cooperante allo sviluppo, ma soprattutto un vero professionista del precariato. Ha provato in tutti i modi a zittire quella vocina nel cervello che sin da bambino gli diceva “Nicola, devi fare il comico”, finché ha perso le speranze ed ha lasciato fare a lei. La vocina così è diventata autrice dei suoi testi e lo ha portato a braccetto sui palchi di tutta Italia (a detta della vocina, lui invece non ricorda nulla).

www.instagram.com/nicolaciuffo



INGRESSO 5€ con TESSERA 2023 (5€ annuali) acquistabile direttamente prima dell'evento