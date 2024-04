Hora prima live al circolo Arci Resilienza di Bitonto

Gli Hora Prima sono una band barese nata nel 2015 di genere Progressive rock con all' attivo un album " L' uomo delle genti", edito da Ma.ra.cash Records e disponibile presso le principali piattaforme on-line e Feltrinelli.

Il gruppo ha partecipato a tantissimi live in festival o contest (Finalisti nazionali Sanremo Rock, AlbeRockBello Festival, Premio Morris) esibizioni in teatro, piazze, partecipazioni a trasmissioni televisive, interviste su giornali e libri come “Dialoghi Prog - Il Rock Progressivo Italiano del nuovo millennio raccontato dai protagonisti” di Donato Ruggiero.

Il concerto prevede brani del primo album, nuove composizioni ed un momento improvvisativo nel quale diversi synth analogici saranno connessi insieme tra loro e si improvviserà su quello che ne vien fuori.

C/o Circolo Arci Resilienza Viale Giovanni XXIII 201/203, Bitonto



La band è così composta:

Andrea Catalano: Voce

Roberto Gomes: Tastiera/Synth/Voce

Carlo Candelora: Chitarra/Synth

Domenico De zio: Chitarra



Francesco Bux: Batteria/Voce/Synth