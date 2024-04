Hora prima - rock progressivo - live

Gli Hora Prima sono una band barese nata nel 2015 di genere Progressive Rock con all' attivo un album " L' uomo delle genti", edito da Ma.ra.cash Records e disponibile presso le principali piattaforme on-line e Feltrinelli.

Il gruppo ha partecipato a tantissimi live in festival o contest (Finalisti nazionali Sanremo Rock, AlbeRockBello Festival, Premio Morris) esibizioni in teatro, piazze, partecipazioni a trasmissioni televisive, interviste su giornali e libri come “Dialoghi Prog - Il Rock Progressivo Italiano del nuovo millennio raccontato dai protagonisti” di Donato Ruggiero.

Il giorno 23 Aprile si esibiranno al celebre Dexter Pub in Via Giulio Petroni 127/A, Bari.



La band è così composta:

Andrea Catalano: Voce

Roberto Gomes: Tastiera/Synth/Voce

Carlo Candelora: Chitarra/Synth

Domenico De zio: Chitarra

Roberto Di Lernia: Basso

Francesco Bux: Batteria/Voce/Synth



EVENTO GRATUITO. Si consiglia prenotazione.