Hora prima al Teatro Barium, un omaggio rock a San Nicola

Gli Hora Prima, band barese di rock progressivo, presentano in teatro il loro disco ''L'uomo delle Genti'' prodotto e distribuito dall'etichetta discografica Ma.Ra.Cash Records di Vigevano.

Nella cornice del Teatro Barium, gli Hora Prima racconteranno la storia del Santo Patrono di Bari in un suggestivo percorso di musica e parole attraverso le gesta dei 62 marinai baresi verso Myra, i miracoli più rappresentativi del Santo ed i colori della città di Bari nei giorni di festa. Mediante le atmosfere del rock progressivo, i brani del disco “L'uomo delle genti”, eseguiti dal vivo, trascineranno lo spettatore in una dimensione sospesa tra sogno e leggenda, sacralità e tradizione, rock e poesia, alla scoperta del profondo legame esistente tra la storia di San Nicola e quella dei baresi. Letture ed interventi a tema a cura di Enzo Varricchio e Giovanni Boccuzzi contribuiranno ad approfondire la storia nicolaiana e a fornire al pubblico interessanti spunti di riflessione mentre l'associazione ''Figuranti di San Nicola'' e Paolo Caradonna rievocheranno con la loro presenza immagini inerenti al mondo del Santo Patrono ed alle tradizioni della città di Bari.



Ospiti:

Rossella Bifulco - Flauto

Michele De Luisi - Violino



Bari (Bari)

Teatro Barium

via P. Colletta, 6

ore 21:00

Ingresso 12 euro

Info. 080 5617264 - 3935350241