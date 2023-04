Hot swing band a SpazioleArti a Molfetta

SABATO 15 APRILE alle ore 21,00 le coinvolgenti atmosfere swing con il live della HOT SWING BAND



Guido Di Leone, chitarra

Francesco Manfredi, clarinetto

Vitantonio Gasparro, vibrafono

Antonio Laviero, piano

Giuseppe Bassi, contrabbasso

Antonio Ninni, batteria



Una serata di grande musica con la HOT SWING BAND di GUIDO DI LEONE, noto chitarrista jazz e direttore artistico della stagione “Jazz & Co. in the Theatre” di SPAZIOleARTI.



Un concerto di grande fascino e piacevolezza dedicato alle musiche immortali della sfavillante “Swing Era” durante la quale il jazz ha vissuto il suo momento di maggior popolarità e diffusione, divenendo la colonna sonora del mondo intero.



Musica d’ ascolto, da ballo , da club, da night e da concerto, scritta, pensata e interpretata dai grandi del jazz come Duke Ellington, Count Basie, i fratelli Dorsey ,Glenn Miller che, attraverso lo scintillio del suono delle loro big band leggendarie facevano letteralmente impazzire le folle.



Il clarinettista Benny Goodman, considerato il re della “Swing Era”, riuscì a riproporre la stessa energia delle big band grazie ad arrangiamenti accattivanti eseguiti oltre che dall’orchestra anche da un organico ridotto.



Ed è a questo sestetto che Guido Di Leone si ispira per la sua HOT SWING BAND, costituita per l’ appunto da clarinetto, vibrafono, chitarra, piano, contrabbasso e batteria.



Gli arrangiamenti, tutti originali, pur essendo incentrati sul classico swing, lasciano spazio alla libera creatività, come il jazz insegna, e caratterizzano il programma che è uno spettacolare rincorrersi delle autentiche pietre miliari dello swing, capaci di far rivivere, tra frizzanti e trascinanti melodie, le atmosfere musicali degli anni ’30 e ’40.





Ingresso a pagamento. Si accede con prenotazione al 340.8643487