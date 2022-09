Hugs, musiche di Mastrini, Miles e Sheeran

Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Sabato 1 ottobre 2022 alle ore 21.00 la Sala Etrusca di Palazzo Pesce a Mola di Bari accoglie “Hugs”, il recital pianistico di Maurizio Mastrini.



Un concerto esclusivo in Puglia per ascoltare una delle tappe del Maurizio Mastrini International Tour 2022/23. Un programma intenso e cosmopolita fatto dei brani composti dallo stesso Maestro e nati da suggestioni geograficamente lontane: le “Carezze” di Londra, “Baba Yaga” e “Butterfly” di Perugia, “La Mia Africa” di Accra Ghana e tanti altri a disegnare un arcipelago formato ancora da Roma, Buenos Aires e L’Avana.



Tutto secondo la cifra umana e artistica inconfondibile di Maurizio Mastrini, uno dei maggiori pianisti e compositori incontaminati del panorama musicale e strumentale internazionale, definito “cuore selvaggio” per il suo modo di essere e per il suo vivere in un eremo in Umbria lontano dal vortice della vita quotidiana, infaticabile studioso dalla ricerca colta ed emozionale, anello di congiunzione tra i canoni classici della musica e la nuova musica classica contemporanea a cavallo fra minimalismo e dodecafonia, di cui non recepisce la durezza armonica, e consacrato tra i più quotati e sbalorditivi pianisti contemporanei mondiali, teso a sperimentare frontiere sempre nuove.



Un appuntamento da segnare in agenda per lasciarsi andare alla musica magica e parlante di Maurizio Mastrini, che gioca e si diverte con le note e il loro numero perché, come lui stesso sostiene, “anche poche note possono far emozionare e far piangere una persona”.