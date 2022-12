A Ruvo il cantante, musicista, poeta e attore anglo-italiano Beercock con "Human Rites"

Mercoledì 14 dicembre, alle 21.00 nel Teatro Comunale di Ruvo di Puglia, il cantante, musicista, poeta e attore anglo-italiano Beercock presenta il concerto/performance "Human Rites".

“Human Rites” è il titolo del secondo disco di BEERCOCK, ritenuto dalla critica uno degli album più d’impatto del 2020 (tra i migliori dell’anno, per Rumore). La video-performance di “feel your fall” ha vinto il Biella Film Festival 2021.

L’ancestrale, il rituale, la danza e il canto individuale e corale, sono gli elementi identitari di questo lavoro: una performance potente che è un rito umano da condividere con il pubblico, in un periodo storico come quello che stiamo vivendo che ha portato a ripensare alle dinamiche più profonde tra individui e collettività, tra prossimità e distanza, tra fisico e digitale.

BEERCOCK è un performer anglo-italiano: cantante, musicista, poeta e attore di teatro.

Da musicista, ha pubblicato il suo primo album solista “Wollow” (2017, 800A Records), e lo ha promosso in due anni di tour tra Italia e Regno Unito in radio, clubs, teatri e festivals; dal 2015, ha lavorato in featuring con artisti e produttori come Giovanni Sollima, Fabio Rizzo, Go-Dratta, e molti altri.

Da performer, lavora in vari collettivi teatrali anche come regista: le sue musiche di scena e i suoi spettacoli hanno debuttato al Santarcangelo Festival, Romaeuropa, Nouvelle Génération Lyon, Teatro Biondo Palermo, Fondazione Merz, Primavera dei Teatri e al Festival de Cannes ed è stato finalista al Premio Scenario Infanzia. Attualmente vive a Roma e collabora con numerose realtà e artisti multidisciplinari italiane e europee nel teatro e nella poesia performativa: Babel/Amunì, Giuliano Logos, Mauro Lamantia, Teatrialchemici, A.I.R.C.A.C. France. Dal 2008 ha seguito il lavoro ed è stato allievo di Mimmo Cuticchio, Odin Teatret, Francesco Agnello, Roberto Latini, Bruno Tognolini, Tino Caspanello e altri.

Il Nuovo Teatro Comunale è a Ruvo di Puglia (BA) in Via Sandro Pertini.

I biglietti sono disponibili al seguente link: https://www.vivaticket.com/it/ ticket/human-rites/198940

Riduzioni per under 35e operatori culturali. Prezzo speciale per gruppi superiori a 5 persone.

Per info e prenotazioni scrivere a 3884643132.

“Verso Sud” è un progetto di arte pubblica e arti performative curato dall’APS Lavorare stanca. Nato nel 2015 nella Murgia del nord barese con epicentro a Corato, “Verso Sud” cerca la costruzione di nuovi orizzonti relazionali e sociali attraverso la contaminazione e l'unione di linguaggi artistici differenti (poesia, letteratura, musica, teatro, arte pubblica, installazioni e altro) attraverso attività performative site specific, azioni di arte pubblica e progetti educativi multidisciplinari. Obiettivo è la costruzione di un ecosistema culturale fatto di persone, organizzazioni, luoghi e progetti.

L'associazione di promozione sociale Lavorare Stanca è attiva in Puglia dal 2015 e quest'anno è stata ammessa dal Ministero della Cultura al Fondo Unico per lo Spettacolo 2022-2024 come progetto multidisciplinare. Il progetto è sostenuto anche da Regione Puglia, Comune di Corato e Comune di Ruvo di Puglia e gode del patrocinio di Rai Puglia.