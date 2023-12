Al Demodè il live rock degli Humana e il party anni ‘90

Prezzo non disponibile

Giovedì 7 dicembre al Demodè Club di Modugno (Ba), diretto artisticamente da Dario Boriglione, si terrà un doppio appuntamento: il gruppo rock Humana, che si esibirà nella sala live con una tappa del proprio tour, nel quale mescolano i successi del genere con brani inediti e nella sala club il party “90’s forever & friends” con il quale saranno proposte le più apprezzate sonorità di quel decennio.

Daniele Iudicone (voce, testi e melodie) e Lorenzo Sebastiani (registrazione, musiche e arrangiamenti) hanno creato nel 2012 la band Humana. Prodotti dallo stesso Sebastiani, che ha lavorato con artisti del calibro di Dirotta su Cuba, Kelly Joyce e tanti altri ancora della scena musicale nazionale, hanno debuttato nel 2012 con l’omonimo album, un mix di rock elettronico e atmosfere cupe. All’interno dei 10 brani, è presente anche la cover di “Rock N’ Roll Robot” di Alberto Camerini, famoso brano del 1981. Nel 2018 è stato prodotto “Karma” il secondo lavoro discografico, un concept album ambientato in un’epoca futuristica stile Blade Runner, in cui la tecnologia e l’intelligenza artificiale prendono il sopravvenuto. Qui all’interno delle 11 tracce è anche presente una bonus track, cover di “Punk prima di te” di Enrico Ruggieri. Il 26 agosto 2022 è stato pubblicato “Un altro giorno” 10 inedite tracce caratterizzate da sonorità innovative, che rappresentano un vero e proprio viaggio nel Rock Elettronico. Con questo terzo lavoro il gruppo mira a rendere mainstream sonorità nuove nel panorama Rock ed Elettronico italiano ed è caratterizzato da una trasformazione sonora e stilistica anche grazie all’aiuto di Chris Gehringer, uno degli ingegneri del suono che sta dietro alle grandi hit della musica pop-elettronica internazionale. Ancora con questo album abbina alla musica anche intrattenimento di altissimo livello estetico, quella dei video, in grado di esaltare l’aspetto musicale.

Dunque il live che proporranno al Demodè Club si preannuncia scoppiettante a tutto rock, passando per le sonorità elettroniche che hanno fatto ballare il mondo negli ultimi decennio, fino ad arrivare al grunge degli anni '90, oltre alle sonorità più moderne. Ai brani di successo dei primi 2 album e gli inediti del terzo, si alterneranno omaggi speciali tra cui quello a Chester Bennington dei Linkin Park, scomparso nel 2017. Al termine del concerto, nella sala live, si terrà il Rock Party degli Humana, un dj set caratterizzato da puro rock da ballare.

È possibile partecipare gratuitamente all’evento, registrandosi al sito www.thehumana.it.

Nella sala club, si terrà il party “90’s forever & friends”, un viaggio musicale nel tempo, con tutti i successi degli anni ’90, spaziando tra i vari generi, il tutto con allestimenti a tema.

Demodè Club– Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba)

Infoline: 3397360006

Apertura: 22:00