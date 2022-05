I "Bogo di Buono" live show

I Bogo di Buono nascono dall'unione di Mr.Bogo e Gli Orecchiabili che, non prendendosi assolutamente sul serio, decidono di dare vita ad uno show abbastanza imbarazzante.

Il loro obiettivo è diffondere un repertorio poco noto della musica italiana che va dagli anni '60 ai giorni nostri, focalizzandosi su quelle versioni in italiano di hit internazionali che hanno caratterizzato la storia della musica Italiana.

Così ci si può ritrovare ad ascoltare un repertorio che va da Little Tony a Jo Squillo, da i Cinque Monelli a Mino Reitano, strizzando sempre l'occhio ai maestri Skiantos.

Come se non bastasse, i BdB cercano di peggiorare ancora di più la cosa suonando il repertorio scelto in stile punk'n'roll e garage.



"Quando la musica viene suonata male dando vita all'avanguardia!"



I Bogo di Buono:

Dario MrBogo Divella: voce, chitarra e sax

Alessio Virno: voce e chitarra

Joe Leali: voce e basso

Gianluca Balzano Quaranta: voce e batteria



Ingresso libero

Sitteraggio bimbi su prenotazione

info e prenotazioni

3898441323



Web: www.facebook.com/bogodibuono