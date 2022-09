I cinque elementi, musiche di Prokof’ev, Saint-Saens, Briccialdi

Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Venerdì 7 ottobre 2022 alle ore 20.30 la Sala Etrusca di Palazzo Pesce a Mola di Bari è attraversata dai “Cinque Elementi. Aria Acqua Terra Fuoco Suono” del flauto di Giulio Francesconi e del pianoforte di Angelo Nasuto.



Un concerto classico in Puglia per andare alla scoperta dei costituenti fondamentali della vita e della natura: l’acqua di Philippe Gaubert e Carl Reinecke, l’aria di Giulio Briccialdi, il fuoco di Camille Saint-Saëns, la terra di Sergej Prokof’ev.



E il suono di Giulio Francesconi, membro di diversi ensemble di musica da camera con un repertorio che va dalla musica barocca fino alle creazioni dei nostri giorni, una carriera che lo vede collaborare con molte orchestre in Italia e in Europa e nel 2018 essere scelto da Ezio Bosso come Primo flauto della Europe Philharmonic Orchestra, e una attività didattica oggi nei conservatori di Cremona e Avellino, e di Angelo Nasuto, diploma e laurea in Pianoforte con lode e menzione al Conservatorio Piccinni di Bari, perfezionamento con, tra gli altri, Pasquale Iannone, Aldo Ciccolini e David Fung, una intensa attività concertistica in Italia, Europa e Usa che lo vede dividere il palcoscenico con artisti del calibro di Jonah Kim e Liya Petrova e una discografia al suo attivo sia da solista sia in ensemble da camera.