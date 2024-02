I concerti 2024 "...con la musica nel cuore"

Secondo appuntamento con i Concerti della Stagione "..con la musica nel Cuore".

Colleghi al Conservatorio Nino Rota (Monopoli) - hanno messo in comune i loro ricchi percorsi individuali di concertisti per rendere omaggio all’impegnativa musica cameristica di Sergej Rachmaninov (1873/1943) in occasione del doppio anniversario del grande autore russo. La genuina gioia di suonare insieme e l’entusiasmo del pubblico sono le motivazioni più potenti per offrire ad altre platee la vertigine dell’immersione nella musica dei due trii scritti dal giovane Rachmaninov. Se il Trio in Sol minore, in un unico movimento, è la premonizione che già contiene in sé l’immaginario sonoro del suo autore, il Trio in Re minore - di circa due anni successivo - è una pagina di particolare impegno esecutivo: l’opera potente, lirica, visionaria rappresenta una vera sfida per tutti gli esecutori che vi si accostano e trova in Jân Piano Trio gli interpreti ideali, guide perfette per condurre gli ascoltatori nel viaggio affascinante in un Oriente magico e rapinoso.



Per il pubblico è un esperienza coinvolgente ed emozionante, che cattura e trasporta.





Prenotazione WhatsApp 340.4142661