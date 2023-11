I concerti del 18 e 19 novembre per il pianofestival San nicola dell'Euorchestra a Santo Spirito

Prossimi appuntamenti concertistici , il 18 e 19 Novembre, per il “Pianofestival San Nicola” della XXIII Stagione “EurOrchestra in Musica” nella Chiesa Spirito Santo a Santo Spirito.



Prosegue il “Pianofestival San Nicola ” dell’EurOrchestra da Camera di Bari nella Chiesa Spirito Santo a Santo Spirito, dopo il felice avvio di stagione con i concerti del 4 ,5 e 11 novembre, coronati dagli applausi tributati dal folto ed entusiasta pubblico convenuto.

Sabato 18 Novembre, sempre a ingresso libero, si terranno due concerti: il matinèe, alle 11, dal titolo “Danzando in Piano Duo”, vedrà esibirsi il Duo pianistico formato dalle pianiste Annamaria Fortunato e Rebecca Ventrella, che eseguiranno la Sonata di Mozart K 381 in re maggiore e i Sei Morceaux op.11 di Rachmaninoff , sei brani per pianoforte a quattro mani.

Stesso programma nel concerto della sera, nello stesso giorno, alle 19, con l’aggiunta di Ma mère l’oye di Ravel, un brano ispirato a celebri fiabe di scrittori del settecento francese, diviso in cinque quadri. Il titolo del concerto prende spunto dal fatto che in ognuno dei brani eseguiti vi sono forme di danza: nella Sonata di Mozart il secondo tempo è costituito da un Rondò alla Polacca; nei Morceaux di Rachmaninoff troviamo una Barcarola iniziale, e una Valse, che costituisce il quarto brano; in Ma mère l’oye il primo quadro è una Pavane, il terzo, Laideronette, è una danza cinese, il quarto “la belle e la bête”, è un valzer valse moderato.

Domenica 19 Novembre, alle 19, per i Concerti della Domenica si terrà il Concerto-Spettacolo per voce recitante e pianoforte a quattro mani “Centoquarantuno, ovvero l’ultimo inganno mozartiano”, che vuole suggerire una suggestiva finestra sulla vera vita di Mozart dopo la sua morte. I pianisti Vito Cofano e Michele De Candia, in veste anche di voce recitante e autore del testo, eseguiranno nel procedere dello spettacolo musiche di Mozart e Rossini per pianoforte a quattro mani.

Questi i successivi concerti del Pianofestival:

Sabato 25 Novembre, ore 11 e ore 19: “Ho un piano intorno all’Opera” con il Soprano Antonia Giove e la Pianista Cinzia Maurantonio.

Sabato 2 Dicembre ore 11: “Viaggio lirico col pianoforte accanto” con le voci di Maria Colella, Lucrezia De Pascale, Raffaele Gargano, Lucrezia Marra,aòòievi della Scuola di canto di Antonio Stragapede presso il Conservatorio di Bari.

Sabato 2 Dicembre ore 19: “Viaggio lirico col pianoforte accanto” con le voci di Lucia Albisinni, Anna Chiara Di Chio, Anna Ebel, Nicolò Tanzella. Al pianoforte Angela Trentadue.

Domenica 3 Dicembre ore 19 “Memorial Antonio Molinini”, in cui il pianista Vitantonio Caroli eseguirà gli Studi per Pianoforte del compianto compositore e pianista coratino Antonio Molinini, docente del Conservatorio di Bari, prematuramente scomparso.

Sabato 9 Dicembre ore 11 e ore 19: “Tre secoli di Musica per tastiera, da Rameau a Ginastera” col giovane pianista Vito Saulle.

Sabato 16 Dicembre, ore 11 e ore 19: ”Voci e strumenti sulla via della seta” con il soprano Wang Linrui, il tenore Ghao Shengjie, il baritono Liu Mighai, e i pianisti Zhou Lijizi e Liu Minghao.

Domenica 17 Dicembre ore 19 “Piano Solo-Fo(u)r Morricone ” con il pianista Domenico Balducci che eseguirà musiche di Morricone tratte da quattro film di successo.

L’ultimo appuntamento della Stagione si terrà il 31 Dicembre, alle ore 11, con un matinèe dell’EurOrchestra diretta da Francesco Lentini, dal titolo “Concerto di San Silvestro: Gli Auguri in Musica con l’Orchestra”

Info 3284475514- 3406474749.



