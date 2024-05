I concerti del lunedì

Ultimo concerto della Stagione musicale 2023/2024 con un programma dedicato alla formazione del sestetto d’archi con due capolavori del repertorio ottocentesco: il Sestetto in sol maggiore op.36 di Johannes Brahms e il Sestetto in re min. op.70 di Petr Cajkovskij intitolato anche “Souvenir de Florence” in omaggio all’Italia.



Due opere carismatiche e di grande spessore architettonico nelle quali sia il

compositore amburghese che quello russo danno prova del loro magistero formale non trascurando per niente l’afflato poetico e le loro sensibilità musicali, oscillanti fra l’amore per la natura e le inflessioni sentimentali.



Il Sestetto op.36 di Brahms, composto nel 1864-1865, segue il primo Sestetto op.18 creato nel

1860: entrambe le opere determinano la grande fascinazione per la musica da camera di Brahms.

Soprattutto il trattamento timbrico e le potenzialità dei sei strumenti con il loro intreccio contrappuntistico e lo sviluppo delle idee tematiche rendono sublime la forma del sestetto per archi.



Anche Cajkovskij è tentato dall’organico dei sei archi. Di ritorno dall’Italia, dopo un soggiorno a Firenze, rientrato in Russia nel 1890 intraprende la composizione del celebre Sestetto op.70: nonostante la tonalità minore esso “è letteralmente pervaso da un’esaltante vitalità”.



Si segnalano ritmi e atmosfere del repertorio popolaresco russo, ricchezza dei contrasti e assoluta maestria nell’articolazione formale dei quattro movimenti.



I sei interpreti della serata sono: la violinista Marta Kowalczyk, violino di spalla dell’Orchestra Sinfonica di Basilea, la svizzera Bianca Montobbio, giovanissima, ma con all’attivo un denso percorso di studi e di riconoscimenti , il violista Daniel Palmizio, eccellente camerista e collaboratore da anni dell’Accademia, la violista Carlotta Libonati, giovane, ma già con significative esperienze cameristiche anche nel repertorio contemporaneo, il violoncellista pugliese Roberto Mansueto, primo violoncello degli Archi di S.Cecilia e il violoncellista Leonardo Ascione, primo violoncello della Gustav Mahler JugendeOrchester.



Il concerto sarà replicato a Fasano, presso la Sala di Rappresentanza del Comune, martedì 14 maggio (ore 20.00) per la XIV Stagione di musica da camera in collaborazione con il Comune di Fasano.

ACCADEMIA DEI CAMERISTI

XXV Stagione di musica da camera 2024

I CONCERTI DEL LUNEDI'







J.BRAHMS Sestetto per archi in sol magg. op.36

P.CAJKOVSKIJ Sestetto per archi in re min. op.70 “Souvenir de Florence”



Marta Kowalczyk violino

Bianca Montobbio violino

Daniel Palmizio viola

Carlotta Libonati viola

Roberto Mansueto violoncello

Leonardo Ascione violoncello



info 3387116300 www.accademiadeicameristi.com