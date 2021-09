Appuntamento con i concerti del lunedì

La XXII Stagione musicale dell’Accademia dei Cameristi prosegue lunedì 13 settembre (ore 20.30) presso l’Auditorium Vallisa con un programma per trio violino, viola e pianoforte. Il Duo in sol maggiore K. 423 di Wolfgang A. Mozart per violino e viola, come il gemello K. 424, è pagina di contenute dimensioni, abbastanza indicativa dello stile mozartiano, specie per la scrittura della parte per violino puntata su effetti di festosa musicalità. La scrittura

dell' Adagio rievoca quella del Divertimento per tre strumenti ad arco.

Il primo Allegro è articolato in tre temi con relativi ritornelli, mentre il Rondò è contrassegnato da una varietà di accenti melodici con mutamenti improvvisi di tonalità A seguire una rarità: i Tre Madrigali H313 per violino e viola del compositore boemo Bohuslav Martinu, eclettico quanto straordinario musicista del Novecento, attivo in tutti i settori della musica, il cui catalogo cameristico diviene colonna portante della sua creatività. Composti negli Stati Uniti nel 1947 i Tre madrigali sono un omaggio alla polifonia rinascimentale. Dopo gli analoghi duetti di Mozart nessun altro musicista si era accostato a tale organico.

Brani di grande spessore armonico che si concludono con un finale trascinante in forma di danza popolare céca. La serata si conclude con il Trio op.40 di Johannes Brahms: composto nel 1864 per organico con il corno (sostituito in questa occasione dalla viola) richiama atmosfere serene e vicinanza con la natura.

Sarebbe stato concepito proprio durante un soggiorno a Baden-Baden, nell’incantevole cittadina termale in prossimità di lussureggianti boschi: pur non mancando di tinte elegiache è un’opera radiosa e luminosa. Il trio protagonista della serata è formato da Marta Kowalczyk, violinista polacca con una carriera concertistica internazionale, da Daniel Palmizio alla viola, strumentista dalla multiforme esperienza cameristica e da Federico Pulina pianista sensibile in ascesa.

Al concerto si accede con green pass ed è obbligatorio prenotare chiamando il numero 3387116300 o scrivendo a info@accademiadeicameristi.com



ACCADEMIA DEI CAMERISTI

XXII Stagione di musica da camera 2021



W.A. MOZART Duo in re magg. Per violino e viola K 423

B.MARTINU Tre Madrigali per violino e viola H 313

J.BRAHMS Trio in mi bem. magg. op.40

Marta Kowalczyk violino

Daniel Palmizio viola

Federico Pulina pianoforte





info 3387116300

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...