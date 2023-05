I concerti del lunedì

ACCADEMIA DEI CAMERISTI

XXIV Stagione di musica da camera 2022-2023

I CONCERTI DEL LUNEDI'



Leone Sinigaglia Serenata op 33 per trio d'archi

Joseph Suk Trio op 2 per violino, violoncello, pianoforte

Antonin Dvorak Quartetto op 87 per pianoforte e archi



Maarja Helen Oserov violino

Matteo Mizera viola

Roberto Mansueto violoncello

Matteo Fossi pianoforte



Programma prezioso che accosta ad un capolavoro dell’Ottocento strumentale ceco due riscoperte della letteratura cameristica, autentiche gemme nascoste. Ancor prima del trasferimento a Vienna, Leone Sinigaglia aveva già espresso un mondo musicale di grande complessità e raffinatezza. Ne è testimonianza la Serenata per trio d’archi op 33 “piena di idee originali e straordinariamente ben scritta per i tre strumenti”, luminosa e spensierata nello spirito, ma densa e complessa nella costruzione armonica.

Composizione giovanile di fresca musicalità e di matura struttura tecnica, il Trio in do minore op 2 di Joseph Suk è pienamente godibile per il lirismo degli spunti tematici e il vigore ritmico di chiara matrice folcloristica.

Infine, il Quartetto per pianoforte e archi in mi bemolle maggiore op. 87, scritto nel 1889, si colloca verso la fine del catalogo di Antonìn Dvoràk,

e rappresenta uno dei vertici della produzione cameristica dell'autore per la drammaticità e la ricchezza dell' invenzione, la chiarezza della forma e l'equilibrio tra le componenti strumentali.



Il concerto sarà replicato il 23 maggio presso la Salle du Munsterhof di Strasburgo in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura