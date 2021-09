Appuntamento con 'I concerti del lunedì'

Intonare Dante, l’universo dantesco in musica La Divina Commedia, opera colossale ricca di suggestioni per la bellezza dei versi e per la plasticità dell’infinita galleria di ritratti dipinti dal poeta, è stata fonte di ispirazione per generazioni di compositori e l’Inferno, per la tragicità di alcune figure ( Francesca da Rimini, Ugolino della Gherardesca ) che incrociano il cammino del poeta, fornisce il terreno più fertile alla creatività musicale. Anche però la Vita nuova e le Rime hanno ispirato numerosi lieder spesso dedicati alla musa ispiratrice di Dante, quella Beatrice onnipresente nella vita e nelle opere del poeta.

Fanno da intermezzo ai brani vocali da camera due composizioni per pianoforte di Liszt, entrambe comprese nella raccolta Années de Pèlerinage: Canzone del gondoliere e Après une lecture du Dante; quest’ultimo per la sua lunghezza e la sua complessità è da considerarsi un vero e proprio poema sinfonico per pianoforte che adotta liberamente la forma sonata in funzione esplicativa del contrasto dialettico tra i tormenti dell’ Inferno e l’amore di Francesca da Rimini.

Protagonista della serata un Duo che nasce dall’incontro di musicisti di generazioni diverse: Sara Allegretta, soprano dalla prestigiosa carriera - è stata diretta tra gli altri da Riccardo Muti, Daniele Gatti, James Conlon, Jonathan Webb - e Umberto Jacopo Laureti, giovane pianista di talento, lanciato verso una piena realizzazione professionale.



ACCADEMIA DEI CAMERISTI

XXII Stagione di musica da camera 2021

I CONCERTI DEL LUNEDI'

VENERDI’ 17 settembre 2021 ore 20.30

FOYER DEL TEATRO PETRUZZELLI - BARI



PINSUTI Beatrice

ROSSINI La Francesca da Rimin

LISZT Canzone del Gondoliere (da Venezia e Napoli)

SCHUMANN-BOITO La Sera

RUBINSTEIN Tanto gentile

BULOW-LISZT Tanto gentile

CASTELNUOVO-TEDESCO Cavalcando, Sera

LISZT Après une lecture de Dante

MARCHETTI La Pia

CHAUMET Dante au tombeau du Beatrice



Sara Allegretta soprano

Umberto Jacopo Laureti pianoforte

