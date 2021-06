Appuntamento con i concerti del lunedì

La XXII Stagione musicale dell’Accademia dei Cameristi prosegue con un altro rilevante programma. Lunedì 21 giugno (ore 20.30) presso l’Auditorium Vallisa si ascolterà un’opera di spicco della letteratura cameristica : il Trio in la min. op.50 di Petr I.Caikovskij, composto nel 1882 e dedicato all’amico Nicolaj Rubinstein appena scomparso. Il Trio op.50, le cui dimensioni e architettura sonora raggiungono quelle di un’opera sinfonica, è brano assai complesso e d’intensità espressiva particolare: la cantabilità mesta, non disperata, precede un tema con undici variazioni, caleidoscopio di sapiente caratterizzazione dei vari elementi del discorso musicale. Il brano termina con una variazione finale e coda che porta ad una marcia funebre. A introduzione del vasto affresco di Caikovskij si potranno scoprire i rari Tre canti per violoncello e pianoforte del parmense Ildebrando Pizzetti, rappresentante di vasta esperienza compositiva, artista e intellettuale animatore della rinascita dell’ antica musica italiana nel corso della prima metà del ‘900, nonché prezioso collaboratore musicale di Gabriele D’Annunzio. I tre canti risalgono agli anni ’20 e offrono un ottimo spunto di osservazione della migliore produzione musicale del musicista italiano. Il trio protagonista della serata è composto dal giovane talentuoso Christian Sebastianutto al violino, da Francesco Dillon , violoncellista di vasta esperienza internazionale e dalla pugliese Viviana Lasaracina al pianoforte, attiva in una carriera concertistica di grande respiro. Il concerto si replica martedi 22 giugno (ore 20.30) a Fasano presso il Chiostro dei Minori Osservanti

I.PIZZETTI Tre Canti per violoncello e pianoforte

P.CAIKOVSKIJ Trio in la min. op.50



Christian Sebastianutto violino

Francesco Dillon violoncello

Viviana Lasaracina pianoforte





info 3387116300 www.accademiadeicameristi.com

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...