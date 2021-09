Appuntamento con la rassegna 'I concerti del lunedì'

La XXII Stagione musicale dell’Accademia dei Cameristi prosegue martedì 21 settembre (ore 20.30) presso l'Auditorium Vallisa con un programma per trio con pianoforte. Si inizia con una prima esecuzione per la Puglia Corde vuote dell’italiano Francesco Filidei. Nato a Pisa nel 1973 Filidei è organista e compositore tra i più affermati a livello internazionale: si perfeziona con Salvatore Sciarrino e Jean Guillou. Segue i corsi di composizione all’IRCAM di Parigi. Ha al suo attivo numerosi lavori per organici diversi pubblicati da Ars Publica e RAI TRADE. Come solista di organo e compositore è stato invitato o eseguito in sale quali Cité de la Musique di Parigi, Filarmonica di Berlino, Opera House di Tokyo, Tonhalle di Zurigo, Sala Rachmaninov di Mosca. Il brano cameristico Corde vuote nasce nel 2010: si evidenzia la particolare scrittura affidata agli archi e il suo carattere evocativo. Un tuffo nel passato ci porta alle atmosfere romantiche di Robert Schumann, i cui Pezzi fantastici op. 88 per trio (1842) costituiscono una pietra miliare del suo stile che rifugge dalle grandi forme per inseguire brevi pagine dai colori contrastanti. Nella seconda parte del programma si ascolterà il Trio in re min. op. 3 (1896) di Alexander von Zemlinsky, protagonista dell’ultima fase della fervida vita musicale nella Vienna asburgica fra fine Ottocento e inizio Novecento. Conobbe Johannes Brahms, Gustav Mahler e soprattutto strinse un’intima amicizia con Arnold Schoenberg. Fu direttore d’orchestra a Vienna e Praga prima di abbandonare l’Europa per gli Stati Uniti in seguito all’antisemitismo. Il Trio op.3 è un omaggio all’illustre maestro Brahms, sostenitore del giovane compositore: opera armonicamente opulenta, ma anche guidata da una perfezione formale fuori del comune. Il trio protagonista della serata è formato dall'eclettico pianista Emanuele Torquati e da due giovani talenti: Marco Gialluca al violino e Arianna Di Martino al violoncello.



Al concerto si accede con green pass. Obbligatoria la prenotazione del posto chiamando il numero 3387116300 o scrivendo a info@accademiadeicameristi.com

Porta ore 20:00. Si raccomanda la massima puntualità

