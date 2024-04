I concerti del lunedì

La Stagione cameristica 2023/2024 propone lunedì 22 aprile presso l’Auditorium Vallisa (ore 20.30) un programma di area slava: due quintetti composti rispettivamente da Anton Arenskij, musicista russo, e Erno Dohnanyi, maestro slovacco formatosi a Budapest. L’accostamento simmetrico delle due opere, vicine anche cronologicamente, rispecchia la scelta estetica di offrire una visuale creativa della musica di fine ‘800 nata in quei territori dove l’influenza dei maestri russi (Rimskij-Korsakov. Cajkovskij) risentì anche del contributo dell’opera di Brahms.



Il catalogo musicale di Arenskij eccelle proprio nel versante cameristico: il suo Quintetto op.51 (1900) è opera sapientemente costruita, nella quale l’espressione lirica e l’ambito tecnico-compositivo convergono brillantemente.



Il Quintetto op.1 di Dohnanyi è opera giovanile: fu composto nel 1895 quando egli aveva soltanto 18 anni. Opera complessa, prova di indiscutibile maestria,

nella quale il pianoforte è sempre protagonista pur nel gioco timbrico con il quartetto d’archi, rivelò al pubblico e alla critica di allora la statura di Dohnanyi, ancor oggi poco conosciuto. Pur operando nel solco della musica tardo-romantica l’atteggiamento professionale di Dohnanyi non disattese l’attenzione nei confronti delle nuove leve ungheresi, Bartok e Kodaly.



I cinque interpreti della serata sono: la violinista Sofia Manvati (classe 2000), solista e camerista con collaborazioni di rilievo, il violinista Paride Losacco (classe 2005), vincitore del Premio delle Arti 2023, oltre che di numerosi altri premi in competizioni nazionali e internazionali. il violista Leonardo Taio perfezionatosi con Danusha Waskiewicz, prima

viola dei Berliner Philarmoniker, il violoncellista Francesco Dillon, fondatore del quartetto Prometeo ed eccellente solista e il pianista Axel Trolese, la cui intensa carriera concertistica data dal 2015.



Il concerto sarà replicato a Fasano, al Teatro Sociale, martedì 23 aprile (ore 20.00) per la XIV Stagione di musica da camera in collaborazione con il Comune di Fasano.

ACCADEMIA DEI CAMERISTI

XXV Stagione di musica da camera 2024

I CONCERTI DEL LUNEDI'





A. ARENSKIJ Quintetto op.51

E.DOHNANYI Quintetto op.1



Sofia Manvati violino

Paride Posacco violino

Leonardo Taio viola

Francesco Dillon violoncello

Axel Trolese pianoforte





info 3387116300 www.accademiadeicameristi.com