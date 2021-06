I concerti del lunedì

La XXII Stagione musicale dell’Accademia dei Cameristi prosegue lunedì 28 giugno (ore 20.30) presso l’Auditorium Vallisa, con un omaggio alla musica francese e l’esecuzione di tre brani di rara esecuzione.

Cécile Chaminade , pianista e compositrice, scrive nel 1880 il Trio in sol min. op.11, destando interesse per il suo stile elegante e intelligente: sarà lei a dare origine alla grande tradizione francese della chanson e sarà ancora lei, prima donna compositrice, a ottenere il prestigioso riconoscimento della Legion d’Onore.

Nel 1898 Saint-Saens compone la Barcarola in fa magg. op.108 per violino, violoncello, harmonium e pianoforte, per poi realizzarne una versione con la viola in sostituzione dell’harmonium: è un’opera delicata, sognante, dalle tinte soffuse. Il compositore Vincent d’Indy, grande figura di musicista, allievo di Cesar Franck e grande sostenitore di Wagner, crea il Quartetto in la min. op.7 nel 1878, giudicato poi dalla critica troppo moderno.

D’Indy provvide alla sua riscrittura dieci anni dopo: accanto ad influssi franchisti e

wagneriani si profilano tratti personali come l’impiego di modulazioni enarmoniche e ritmi complessi. Il quartetto protagonista della serata è composto da giovani strumentisti di talento, Federica Tranzillo al violino, Matteo Mizera alla viola e Martina Biondi al violoncello e da Matteo Fossi pianista dalla preziosa carriera internazionale. Il concerto si replica martedi 29 giugno (ore 20.30) a Fasano presso il Chiostro dei

Minori Osservanti .



Accademia dei Cameristi



C.CHAMINADE Trio op.11

C.SAINT-SAENS Barcarola op.108

V. d’INDY Quartetto in la min. op.7



Federica Tranzillo violino

Matteo Mizera viola

Martina Biondi violoncello

Matteo Fossi pianoforte



info 3387116300 www.accademiadeicameristi.com

