Appuntamento con la rassegna 'I concerti del lunedì'

La XXII Stagione musicale dell’Accademia dei Cameristi si conclude martedì 28 settembre (ore 20.30) presso l’Auditorium Vallisa con un programma che rispecchia la perfezione dello stile viennese fra fine Settecento e primi decenni dell’Ottocento attraverso due importanti maestri: Franz Joseph Haydn e Franz Schubert. I due trii, pur composti a distanza di circa trent’anni uno dall’altro, sono affini per l’importanza affidata al pianoforte e i ruoli concertanti dei due archi.

Haydn può considerarsi il padre del trio con pianoforte che, rispetto alla formazione del quartetto per soli archi, è un genere più intimo e domestico della musica da camera ideale a suscitare la gioia dei destinari.

Il Trio in sol magg. Hob.XV.25 nasce nel 1795 e presenta alcune particolarità: assenza di forma-sonata nel primo movimento e finale composto nello stile di rondò all’ungherese in tempo velocissimo. Il Trio in si bemolle maggiore D898 di Franz Schubert nasce nel 1827 o forse ne 1828: fu edito nel 1836, solo dopo la morte del compositore.

Lo struggente commento di Robert Schumann a proposito dell’opera ne rivelano la sublime ispirazione. I quattro movimenti dispiegano la maestria modulante della scrittura di Schubert ma anche il lirismo liederistico e le atmosfere danzanti tipiche del suo stile: il Trio D898 è annoverato fra i capolavori assoluti del repertorio cameristico. Il trio protagonista della serata è formato da Edoardo Zosi al violino, dall’austrica Valerie Fritz al violoncello e da Martina Consonni al pianoforte. Si accede con green pass.

Il concerto si esegue in anteprima a Fasano, presso il Chiostro dei Minori Osservanti, lunedì 27 settembre alle ore 20,30.





info 3387116300 www.accademiadeicameristi.com

ACCADEMIA DEI CAMERISTI

XXII Stagione di musica da camera 2021

I CONCERTI DEL LUNEDI'



Martedì 28 settembre 2021 ore 20.30

Auditorium Vallisa, Piazza Ferrarese 4 Bari



F.J.HAYDN Trio in sol magg. Hob.XV.25

F.SCHUBERT Trio in si bem. magg. D898



Edoardo Zosi violino

Valerie Fritz violoncello

Martina Consonni pianoforte

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...