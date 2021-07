Appuntamento con i concerti del lunedì

La XXII Stagione musicale dell’Accademia dei Cameristi prosegue con l’ultimo appuntamento della prima tranche: lunedì 5 luglio (ore 20.30) presso l’Auditorium Vallisa il programma accosta tre compositori di epoche diverse e di diversa provenienza con tre opere sostanzialmente differenti.

Si inizia con Franz Joseph Haydn, padre del trio moderno: l’organico per violino, violoncello e pianoforte annuncia un nuovo modo di intendere il rapporto tra i tre strumenti. Il Trio in mi magg. Hob XV 28 è uno dei trii composti fra il 1794 e il 1796, considerati dalla critica i più difficili e i più strani. Un balzo al ‘900 ed ecco il secondo brano, lo struggente Adagio e variazioni per violoncello e orchestra (trasc. per pianoforte) del bolognese Ottorino

Respighi, autorevole esponente della generazione dell’80, fortemente ispirato con il doloroso ed espressivo Adagio composto nel 1902 e rivisto nel 1921, dedicato all’amico violoncellista Antonio Certani, componente come Respighi del Quintetto Mugellini.

Il programma si chiude con il capolavoro della musica da camera dell’800: il Quartetto in mi bem. magg. op.47 di Robert Schumann, appartenente alla febbrile attività creatrice degli anni ’40. Un‘opera complessa, nella quale si fondono slanci contrappuntistici, clima eroico e

atmosfere liriche. Il quartetto protagonista della serata è composto da giovani strumentisti di di grande talento, già lanciati verso una piena affermazione professionale: Elisa Spremulli al violino, Claudio Laureti alla viola, Roberto Mansueto al violoncello e Gloria Campaner al pianoforte.

Prenotazione dei biglietti obbligatoria, chiamando il numero 3387116300 e scrivendo a

Info@accademiadeicameristi.com



ACCADEMIA DEI CAMERISTI

XXII Stagione di musica da camera 2021

I CONCERTI DEL LUNEDI'





F.J.HAYDN Trio in mi magg. Hob XV 28

O.RESPIGHI Andante e Variazioni per violoncello e pianoforte

R.SCHUMANN Quartetto in mi bem. magg. op.47



Elisa Spremulli violino

Claudio Laureti viola

Roberto Mansueto violoncello

Gloria Campaner pianoforte





info 3387116300 www.accademiadeicameristi.com

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...