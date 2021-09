Appuntamento con 'I concerti del lunedì'

La XXII Stagione musicale dell’Accademia dei Cameristi prosegue con un dittico particolare: lunedì 6 settembre (ore 20.30) presso l’Auditorium Vallisa si potranno ascoltare due trii che rispecchiano soluzioni stilistiche e ambienti culturali differenti. Ermanno Wolf-Ferrari (1876-1948) è stato musicista solitario: nasce a Venezia da padre tedesco pittore e da madre veneziana. I suoi esordi lo vedono impegnato come operista, sensibile alle commedie di Goldoni: si tiene distante dalle esperienze d’avanguardia mitteleuropee e dal verismo. I suoi modelli sono l’ultimo Verdi e soprattutto Mozart, emblema di eleganza e di cantabilità.

La sua carriera di compositore include un numero cospicuo di opere strumentali, tra le quali spicca il Trio in re magg. op.5 (1898), intriso di atmosfere malinconiche e sapientemente costruito. A seguire uno tra i più importanti lavori cameristici di Arno Babadjanian (1921-1983), musicista e pianista armeno di formazione sovietica, il Trio in fa diesis minore (1952). Oltre ad una meravigliosa scrittura per i tre strumenti, l’opera rimane impressa per le sue memorabili melodie (il tema dell’Andante) e per la vivacità ritmica soprattutto del finale (un 5/8 travolgente). Il trio protagonista della serata è formato dal friulano Christian

Sebastianutto al violino, dal romano Francesco Marini al violoncello e dalla fasanese Viviana Velardi al pianoforte. Musicisti giovani, ma con un significativo curriculum artistico. Il concerto si replica martedì 7 settembre (ore 20.30) a Fasano, Chiostro dei Minori Osservanti, per la XI Stagione dei Concerti di musica da camera.

Al concerto si accede con green pass. Obbligatoria la prenotazione del posto chiamando il numero 3387116300 o scrivendo a info@accademiadeicameristi.com

