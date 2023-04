I concerti del lunedì

ACCADEMIA DEI CAMERISTI XXIV Stagione di musica da camera 2023

I CONCERTI DEL LUNEDI'



LUNEDI 17 aprile 2023 ore 20.30 Auditorium Vallisa, Piazza Ferrarese 4 Bari



M.E.BOSSI Trio in re min. op.107

L.BERNSTEIN Trio

G.CASSADÓ Trio in do magg.

Fabiola Tedesco violino

Erica Piccotti violoncello

Martina Consonni pianoforte



Un trio tutto al femminile, composto da giovani interpreti attivissime nel panorama musicale

internazionale e un programma di raro ascolto, raffinato, ma coinvolgente. In apertura, il Trio in re min. op.107 di Marco Enrico Bossi, compositore che, insieme a Martucci e a Sgambati, concorse al rifiorire della tradizione strumentale italiana ispirandosi ai romantici tedeschi. Seguono due trii composti negli anni 20/30 del Novecento, il Trio di Leonard Bernstein, intriso di intensità ed umorismo e il Trio in do magg. di Gaspar Cassadó, deliziosa fantasia ispirata alla tradizione popolare spagnola.

La violinista Fabiola Tedesco, 25 anni, è considerata una delle più interessanti musiciste italiane della sua generazione. Dopo essersi perfezionata con Natalia Prischepenko, presso la Hochschule für Musik “Carl Maria von Weber” di Dresda. Dall’autunno 2022 ha assunto il ruolo di Assistant Concertmaster presso la Gürzenich Orchester Opera di Colonia.

Unica italiana selezionata per le fasi live del concorso ARD di Monaco di Baviera. Erica Piccotti,

violoncellista, classe 1999, nominata “Young Artist of The Year” dalla giuria dell’International Classical Music Award 2020, ha debuttato in duo con Mario Brunello nel 2012 nel Concerto di Natale tenutosi nella Camera dei Deputati in diretta RAI 5 ed ha inoltre ricevuto nel 2013, a soli 14 anni, dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano l’Attestato d’Onore “Alfiere della Repubblica” per gli eccezionali risultati in campo musicale.

La pianista Martina Consonni, classe 1997, dopo numerosi riconoscimenti in moltissimi

concorsi, su personale invito di Sir Andras Schiff parteciperà nel 2023/2024 al suo progetto “Building Bridges” mentre frequenta con il medesimo l’Artist Diploma alla Barenboim-Said Akademie di Berlino.

Il concerto si replica a Fasano martedì 18 aprile (ore 18.00) presso l’ Auditorium I.I.S.S. “Leonardo da Vinci” per la XIII Stagione di Musica da camera.



info 3387116300 www.accademiadeicameristi.com