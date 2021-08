I concerti della domenica

La XXII Stagione di concerti dell’Accademia dei Cameristi riprende gli appuntamenti musicali domenica 29 agosto (ore 17.30) presso l’Auditorium Vallisa con l’organico violoncello-pianoforte. Il programma propone due opere molto importanti per il repertorio violoncellistico in formazione di duo il cui tratto unitario è la tonalità del re maggiore: la Sonata op.102 n.2 (1815) di Ludwig van Beethoven e la Sonata op.58 (1843) di Felix Mendelssohn-Bartholdy.

Beethoven ha lasciato cinque Sonate per violoncello e pianoforte: dunque è stato il primo ad avvicinarsi a una scrittura complessa ed espressiva per lo strumento grave, non avendo né

Haydn né Mozart composto per il violoncello in duo. La Sonata in re magg. op.102 possiede tutte le caratteristiche della grande Sonata e presenta tratti innovativi soprattutto nel campo timbrico oltre che stupire per la presenza di un Adagio estremamente rapsodico e del finale con fuga. La Sonata in re magg. op.58 di Mendelssohn è in quattro movimenti, la cui impronta dominante è la vivacità ritmica, la scrittura virtuosistica e il dono melodico naturale del giovane compositore tedesco. A lui si attribuisce la creazione di autentiche gemme musicali: le Romanze senza parole per pianoforte, fogli d’album di sincera ispirazione. Al

centro delle due Sonate si ascolterà la Romanza in re magg. op.109 in versione per duo. Interpreti del programma il violoncellista Francesco Marini e il pianista Umberto Jacopo Laureti, talenti in ascesa nel mondo musicale.

ACCADEMIA DEI CAMERISTI

XXII Stagione di musica da camera 2021

I CONCERTI DEL LUNEDI'



L. van BEETHOVEN Sonata in re magg. op.102 n.2

F.MENDELSSOHN Romanza in re magg. op. 109

F.MENDELSSOHN Sonata in re magg. op.58

Francesco Marini violoncello

Umberto Jacopo Laureti pianoforte









