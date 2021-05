I concerti della domenica

La XXII Stagione musicale dell’Accademia dei Cameristi prende il via domenica 30 maggio (ore 17.30) presso l’Auditorium Vallisa con il primo di dodici concerti. Il ‘900 multiforme e ricco di spunti stilistici, molto diversi tra loro, fa da sfondo al programma proposto, trascinante pe le numerose componenti di matrice popolaresca e danzante, oltre che per quella teatralità di cui la musica è capace dialogando con sé stessa e ricreando una scena e dei personaggi. I brani che compongono la Suite op. 44 di Giuseppe Frugatta (1860-1933),pianista e didatta bergamasco, titolare a Milano per molti decenni della cattedra di Pianoforte, sono eleganti ed espressivi, ricchi di ritmi e colori. The Lark Ascending (1914), una romanza per violino e pianoforte che s'ispira all'omonimo poema di George Meredith, è uno dei capolavori di Ralph Vaughan Williams, il più importante compositore britannico del primo '900. In quest'opera si riconoscono tutte le caratteristiche salienti del suo stile: l'uso di melodie capaci di evocare i paesaggi della campagna inglese, l'estrema raffinatezza dell'armonia, con tocchi di colore impressionistici su uno sfondo essenzialmente romantico. Ritmi di danze zigane sono facilmente percepibili in Contrasti (1938) di Béla Bartok; nemmeno i virtuosismi nella scrittura strumentale riescono ad alterare la matrice popolaresca del brano. A conclusione la Suite da “ L’Histoire du Soldat “ ( 1919) di Igor Stravinskij in cui la musica è piena di sarcasmo ed arguzia e gli strumenti sono utilizzati in funzione di personaggio: la musica si fa teatro! Un trio d’eccellenza apre la serie dei concerti di musica da camera: Francesca Bonaita al violino, Marta Nizzardo al clarinetto e Martina Consonni al pianoforte. Il concerto si replica il 15 giugno p.v. a Parigi, presso l’Hotel de Galliffet, sede dell’Istituto Italiano di Cultura.

G.FRUGATTA Suite op.44

B.BARTOK Contrasti Sz111

R.VAUGHAN WILLIAMS The Lark Ascending

I.STRAVINSKIJ Suite da “L’Histoire du soldat”



Francesca Bonaita violino

Marta Nizzardo clarinetto

Martina Consonni pianoforte



Nel rispetto delle norme anticovid, i biglietti devono essere prenotati tramite mail da inviare a

info@accademiadeicameristi.com

