I Cugini di Campagna in concerto a BARI, al Teatro Barium (via Pietro Colletta 6).

L'appuntamento è per venerdì 10 dicembre 2021, dalle ore 21:00, con lo storico gruppo musicale pop italiano, fondato a Roma nel 1970.



La serata si svolgerà nel pieno rispetto delle norme di prevenzione anti Covid-19.