Webinar 'I diritti dei bambini'

Webinar informativo gratuito sui diritti dei più giovani. Il riferimento costante dell’UNICEF, per orientare la propria azione, è la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Convention on the Rights of the Child - CRC), approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia il 27 maggio 1991 con la legge n. 176. Dal 1989, la Convenzione è divenuta il trattato in materia di diritti umani con il più alto numero di ratifiche. Oggi sono 196 gli Stati che si sono vincolati giuridicamente al rispetto dei diritti in essa riconosciuti. Il documento è stato elaborato armonizzando differenti esperienze culturali e giuridiche, dopo quasi un decennio di lavori preparatori.



Gioventù per i Diritti Umani organizza un webinar informativo gratuito dove si parlerà appunto dei Diritti dei Bambini.



La Fondazione Gioventù per i Diritti Umani Internazionale (YHRI) è affiliata all’associazione Uniti per i Diritti Umani.

Si tratta di un’organizzazione non a scopo di lucro fondata nel 2001 per insegnare ai giovani di tutto il mondo i diritti umani, in particolare la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, in modo che diventino sostenitori della tolleranza e della pace. YHRI è ora cresciuta in un movimento globale di individui, gruppi e leader nazionali e comunitari che stanno diffondendo il messaggio di ciò che sono i diritti umani e di come implementarli e proteggerli. D’altronde i volontari sostengono che, come scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard: “I diritti umani devono essere resi una realtà, non un sogno idealistico.”



Gioventù per i Diritti Umani Internazionale fornisce materiale didattico sui diritti umani per le scuole e al di fuori dei tradizionali contesti educativi. Con l’obiettivo di raggiungere i giovani provenienti da diversi background, i materiali di YHRI fanno appello a persone di tutte le generazioni. Dall’insegnamento dei diritti umani attraverso conferenze e convegni a gruppi di hip-hop e danza, il messaggio si diffonde in tutto il mondo.



Venerdì 12 Marzo alle ore 20:30 i volontari insieme a Federica Mandro, del Comitato UNICEF della Provincia di Padova e l’insegnante Nunzia Russo, si incontreranno online per parlare dei Diritti dei Bambini.



Il webinar è gratuito ed è libero a chiunque desideri approfondire l’argomento.



Per maggiori informazioni scrivi a gioventuperidirittiumaniitalia@gmail.com .