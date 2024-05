'I fratelli dinamite' primo film d'animazione italiano per cinema con merenda

Per l'ultimo appuntamento della stagione con CINEMA CON MERENDA alla Ludoscuola BimBumBam Sabato 18 Maggio alle ore 17

facciamo un tuffo nel passato, nel fascino dei disegni fatti a mano con il primo film d'animazione made in Italy del 1949





I tre fratelli Dinamite, figli d'un capitano ubriacone, hanno avuto, fin dai primi anni, delle straordinarie avventure. Ancora in tenera età, sono stati vittime d'un naufragio, e il mare li ha sbattuti sulla spiaggia di un'isola deserta. Raccolti da certi cacciatori, restituiti al consorzio civile ed affidati all'indulgente tutela di Zia Cloe, i piccini, abituati ad una libera esistenza, si fanno beffe delle menzogne convenzionali della nostra società. Il diavolo li rapisce e li porta in un inferno pieno di bambini, che come loro, hanno marinato la scuola; ma i tre fratelli riescono ad evadere. Partecipano poi al concerto d'un celebre pianista e combinano una serie di scherzi per impedire alla gente di commuoversi troppo nell'ascoltare una musica sentimentale. Capitano a Venezia durante il carnevale e scoprono che in mezzo alla folla gaudente c'è chi soffre: una bimba, che piange per aver perso la sua bambola. I tre fratelli affermano che solo nelle opere buone si può trovare la felicità per cui, malgrado le proteste delle maschere, fanno cessare le feste e da soli ritrovano la bambola che era caduta nella laguna. Allora i tre fratelli vengono premiati, mentre le campane suonano a festa per il trionfo della bontà.