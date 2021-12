I giorni della commedia - la rivalsa delle streghe

Teatro dei Leggeri con il sostegno e patrocinio del Comune di Putignano Assessorato alla Cultura propone due giornate dedicate allo stile della Commedia dell’Arte.



Sabato 11 dicembre

con lo spettacolo LA RIVALSA DELLE STREGHE



con la compagnia LiberaK?nti Teatro diretta da Viviana Simone e con Chiara Petrolati, Francesco Pompilio, Viviana Simone, Giovanni Solinas. Supervisione Artistica Marco Luly.

L’emancipazione femminile e la difesa dei diritti delle donne, sono le tematiche principali che muovono la messa in scena di questo canovaccio originale, che vede “sfidarsi” sul palcoscenico due giovani attori e due giovani attrici. L’amore, infine, assicura un lieto fine alla storia, riappacificando chi un tempo si era amato e unendo chi si scopre novello innamorato.



Presso Ex Macello Comunale - I MAKE ore 20:30 ingresso euro 10,00





Domenica 12 dicembre

Alla scoperta della Commedia

Seminario interattivo sulla Commedia dell’Arte a cura di Dino Parrotta e Viviana Simone.

Si avrà la possibilità di avvicinarsi alla Commedia attraverso la conoscenza della storia, delle maschere della Commedia. Un appuntamento dove il pubblico potrà ascoltare o sperimentare direttamente le tecniche di movimento necessarie all’uso della maschera.



Presso Ex Macello Comunale I MAKE ore 10:30 ingresso gratuito



Info: 3297772566