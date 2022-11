I giovani musicisti dell’Apulian Youth Symphony Orchestra (Ayso) festeggiano la vittoria al festival internazionale ‘Summa cum laude’ di Vienna

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

– Doppio appuntamento con l’Apulian Youth Symphony Orchestra (AYSO) - l’orchestra creata nel 2018 da OrchestrAcademy e composta da giovani musicisti provenienti da numerosi conservatori di musica - per festeggiare la vittoria conseguita lo scorso luglio al prestigioso Festival internazionale ‘Summa cum Laude’ di Vienna nella categoria ‘Orchestre giovanili’. I festeggiamenti inizieranno domenica 30 ottobre alle 20.30 alla Casa delle Arti e dei Suoni Teatro Kursaal Santalucia di Bari con la proiezione di ‘Vivere di Musica’, il docufilm diretto dal regista Alessandro Piva sul backstage della tournée estiva a Vienna di AYSO. Seguirà martedì 1° novembre alle 20.30 al Kursaal il concerto dell’orchestra sinfonica organizzato in collaborazione con il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia e con il patrocinio del Ministero della Cultura. Il direttore d'orchestra di AYSO, Teresa Satalino guiderà i 70 giovani musicisti nel suggestivo mondo de Le Mille e una notte e della Scheherazade di Rimsky-Korsakov. Faranno parte dell’orchestra anche diversi musicisti ucraini che hanno potuto vivere un periodo di formazione musicale gratuita grazie al progetto ‘OrchestrAcademyLab Pro Ucraina’, vincitore della decima edizione del bando ‘Orizzonti solidali’, promosso dalla Fondazione Megamark di Trani in collaborazione con i supermercati A&O, Dok e Famila. L’ingresso alla proiezione del 30 ottobre è libero sino a esaurimento posti. Quello al concerto del 1° novembre è con biglietto di 7 euro acquistabile al botteghino o al seguente link https://ecommerce.apuliaticket.it/biglietteria/listaEventiPub.do?idOwner=11007 «Vivendo l’esperienza di AYSO in tutte le sue fasi mi sono resa conto di quanto ci sia da raccontare. - sottolinea Teresa Satalino, direttore artistico di OrchestrAcademy - Le storie individuali si intersecano con la vita del gruppo e con il lavoro di squadra e le alchimie che vengono fuori dalle dinamiche interne al gruppo possono certamente dare una idea della complessità dell’orchestra, metafora di una società ideale». «Invitato da AYSO a osservare la vita quotidiana durante le prove dell’Accademia –spiega il regista Alessandro Piva - sono stato contagiato dall’energia che trasuda in ogni nota dello spartito che questi ragazzi leggono e suonano capitanati da una condottiera infaticabile come Teresa Satalino. Ho guardato stupito questi ragazzi generare musica con l'apparente spontaneità che accomuna le discipline artistiche, uno sgorgare di melodie come da fonte inesauribile». «Così è nato questo diario di bordo – continua Piva -, un racconto estemporaneo delle prove, dei concerti, delle fatiche e dei trionfi di una giovane orchestra, con un inedito punto di vista interno». OrchestrAcademy è un’accademia di formazione orchestrale nata in Puglia con l’obiettivo di fornire opportunità formative a musicisti talentuosi, creando un prezioso trait d’union tra il sistema dell’alta formazione artistica e musicale e il mondo del lavoro nelle orchestre professionali. AYSO (Apulian Youth Symphony Orchestra) è l’orchestra giovanile, composta da circa 70 giovani musicisti selezionati da numerosi conservatori di musica pugliesi, nazionali ed esteri e diretta dal Maestro Teresa Satalino. L’orchestra vanta prestigiose collaborazioni con musicisti d’eccellenza e la partecipazione a importanti Festival internazionali. Nasce nel 2018 ed è un progetto di OrchestrAcademy interamente made in Puglia; inizialmente rivolto solo a giovani musicisti pugliesi, per limitare il fenomeno dell’emigrazione dei talenti fuori regione, il progetto di AYSO non solo ha consentito a tanti giovani pugliesi di vivere occasioni di alta formazione nella loro terra, ma anche di attrarre talenti da tutta l’Italia, diventando un punto di riferimento in ambito orchestrale a livello nazionale