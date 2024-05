Al Demodè Club il ‘Tribute Legend Review’ con I Komandanti

Venerdì 24 maggio al Demodè Club di Modugno (Ba), diretto artisticamente da Dario Boriglione, nel Summer Serra Stage si terrà l’esibizione della band I Komandanti per il primo appuntamento estivo del “Tribute Legend Review”, progetto realizzato in collaborazione con A.m.a. e dedicato alle migliori tribute band locali.

Il gruppo musicale che si esibirà è nato da un’idea di “Gitano”, appassionato del primo Vasco. Con la band è riuscito a farsi spazio nel panorama musicale locale e non solo e in poco tempo è riuscito farsi apprezzare, registrando un numero quantitativo di esibizioni. Ad oggi la band ha al suo attivo più di 450 concerti e date di particolare rilievo come il “Vasco Day” a Zocca nell'anno 2013, la “Vasco night” a Bari 2014 e live in tutta Italia da nord a sud offrendo uno show unico sia dal punto di vista musicale sia da quello dello spettacolo. In molti di questi eventi hanno avuto il piacere di essere affiancati dai musicisti della band di Vasco Rossi testimonianza dell’impegno, da parte del gruppo, nel ricercare un suono perfetto.

Oltre al cantante e frontman, “Gitano”, I Komandanti sono composti da Vincenzo Contessa alla batteria, Alessandro Caforio al basso e ai cori, Edoardo Orsini alla chitarra e Donato Grande alle tastiere

Durante il live sarà proposta una scaletta ricca, incentrata principalmente sulla discografia del primo decennio di Vasco Rossi, caratterizzata da successi intramontabili e da chicche per gli appassionati. Quindi dai primi brani contenuti in “Non siamo mica gli americani!” o “Colpa d’Alfredo”, passando per “Vado al massimo” canzone presentata al Festival di Sanremo 1982, finendo anche con gli album più recenti entrati di diritto nella cultura popolare italiana, il gruppo proporrà un excursus dei principali successi di Vasco.

A seguire, sarà proposto il party “Rockin’ Dance”, con il quale si ballerà a ritmo della migliore musica rock di tutti i tempi, italiana e internazionale. Sarà un tuffo nel passato, tra divertimento e nostalgia, con i brani di Madonna, Michael Jackson, Bon Jovi e molti altri ancora. Questo rewind sarà proposto anche gli allestimenti a tema e anche l’abbigliamento.

Demodè Club – Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba)

Infoline: 3397360006

Inizio concerto: 21.00