I luoghi e i segreti dell’editoria a Bari e in Puglia: da Laterza a Manni un libro-itinerario sull’Italia dei libri

Passa da Bari, una delle librerie più antiche d’Italia, giovedì 18 luglio alle ore 18,30 alla Laterza di via Dante, l’itinerario di "Andare per i luoghi dell’editoria" di Roberto Cicala, proposto dal Mulino per riscoprire le capitali del libro e dove nascono i best seller che amiamo. Con Alessandra Laterza e Gabriella Caruso nell’evento a cura dell’associazione Donne in corriera sarà presente l’autore, docente in Università Cattolica, editore e critico letterario, tra i maggiori esperti dei "Meccanismi dell’editoria" come s’intitola un suo precedente volume.

Per la prima opera sui luoghi degli editori non poteva mancare una tappa pugliese e soprattutto a Bari, per immergersi (con le parole di Gianrico Carofiglio citato da Cicala) «in quella trama di strade squadrate e regolari nelle quali, in certi pomeriggi deserti d’estate, quando c’è il maestrale, e l’aria è nitida, ogni angolo sembra il punto di fuga verso un infinito pieno di promesse». E sono molte le promesse delle sigle editoriali pugliesi che il volume propone oltre a Laterza: dalla casa che Mario Adda ha fondato nel 1963 con il proprio nome per valorizzare il patrimonio storico-artistico del Mezzogiorno, nel quartiere storico Madonnella, in un palazzo d’epoca postbellica, alla quasi coetanea Dedalo che nella zona industriale, ha sede presso lo stabilimento tipografico progettato negli anni ’70 dagli architetti Chiaia e Napolitano, senza dimenticare Cacucci e, nel resto della Puglia, la sigla che ha appena festeggiato quarant’anni, Manni, creatura dei coniugi Anna Grazia D’Oria e Piero Manni, con sede a San Cesario di Lecce, legata alla memoria di Maria Corti, la grande filologa e scrittrice che nel 1962 vinse la cattedra di storia della lingua italiana a Lecce e che aiutò i coniugi a imporsi nell’editoria letteraria. In "Andare per i luoghi dell’editoria" Cicala cita anche Besa e, tra le altre, la giovane e piccola Interno Poesia nata da un blog a Latiano, in provincia di Brindisi.

Il volume (pp. 192, con immagini, euro 14, https://www.mulino.it/isbn/9788815388735) dedica naturalmente un giusto spazio a Laterza, ricordando come «la libreria primigenia, aperta in uno spazio piccolo nel 1896 da Giovanni Laterza (cinque anni prima della casa editrice), è oggi un punto vendita affiliato alla catena Ubik, tornata nel 2012 al suo storico ingresso in via Dante con un nuovo ambiente progettato dall’architetto Paolo Maffiola nel palazzo disegnato nei primi anni ’60 da Alfredo Lambertucci in sostituzione della vecchia palazzina ottocentesca”. Roberto Cicala ricostruisce, con uno stile molto brillante e ricco di citazioni e curiosità, la storia ultracentenaria di Laterza che «nasce in una tipica famiglia meridionale, umile ma intraprendente. Vito, che quattordicenne emigra ad Alessandria d’Egitto con lo zio ebanista per guadagnarsi da vivere, sente la vocazione per il commercio e quando ritorna in patria apre nel 1885 una bottega da cartolaio con rivendita di libri scolastici a Putignano e in seguito avTaranto, con la denominazione della ditta riferita al padre falegname, «Gius. Laterza & Figli», visto che è ancora minorenne e che nella sua testa il successo deriva dal coinvolgimento degli altri quattro fratelli. E da Taranto si trasferisce a Bari nell’anno dell’inaugurazione della Torre Eiffel a Parigi e della Mole Antonelliana a Torino. In quel 1889 Vito punta sulla cartoleria e poi verrà la casa editrice».

L’idea del volume è scoprire i luoghi dove nascono quei libri che amiamo» annuncia l’autore, tra i maggiori esperti di editoria in Italia, dove sta presentando il libro in un tour che vede in queste settimane tappe a Trieste, Padova, Palermo e Bari, dopo l’anteprima al recente Salone del libro di Torino con testimonial d’eccezione come Giuseppe Laterza, Giovanni Hoepli e Irene Enriques di Zanichelli, oltre a Daniela Bonato, curatrice della collana “Ritrovare l’Italia” che con questo titolo Andare per i luoghi dell’editoria festeggia i 70 anni di storia.

Le case editrici sono luoghi dove non sono previste visite guidate, che è possibile fare in queste pagine per scoprire dove nascono i libri che amiamo grazie all’incontro di persone, idee, storie ed emozioni. Dai sestieri lagunari di Manuzio alle gallerie del centro storico di Milano, dalla Mole di libri torinesi tra Gobetti, Einaudi e don Bosco alla Bologna di Zanichelli e del Mulino (che nel 2024 compie 70 anni) e fino alla Firenze dei caffè scelti dai poeti per le riunioni di redazione, e ancora dalla Roma di politica e santità alla Napoli delle bancarelle, alla Bari laterziana e alla Palermo della “Memoria” è un itinerario dietro le quinte delle fabbriche dei best seller tra uffici, ville, open space e librerie. "Andare per i luoghi dell'editoria" è un volume che mancava con una mappa del come e perché si produca tanto sapere in tutta la penisola: «è una bibliodiversità che rispecchia la variegata identità dell’Italia di oggi, di cui le case editrici sono uno specchio veritiero tra carta e digitale».

«Il fatto che si chiamino “case” la dice lunga sull’importanza dei luoghi in cui si cucinano le parole per renderle le più appetibili e gustose al palato degli ospiti, cioè i lettori, dentro il piatto dei libri. In gergo è detto davvero “cucina” il lavoro di redazione: è ciò che capita dietro le quinte dei libri per farli nascere. A partire dalle sedi più rappresentative questo viaggio in Italia tenta di tracciare una piccola storia dell’editoria italiana attraverso alcuni marchi consolidati la cui aura permea molti luoghi. È il racconto di un campione di sigle che hanno plasmato l’identità culturale della nostra nazione mediante i gusti e le scelte di editori protagonisti o di letterati editori, due categorie che non sono del tutto tramontate», scrive l’autore nell’introduzione.



Il libro: Roberto Cicala, "Andare per i luoghi dell'editoria" (Il Mulino), pp. 192, con fotografie, euro 14



Il booktrailer: https://www.youtube.com/watch?v=U1AZ6ddlBc0